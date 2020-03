Onderzoek toont beste (en goedkoopste) manier om van alcohol af te raken aan

Een overzichtsonderzoek dat liefst 27 verschillende studies heeft vergeleken, komt met de opvallende conclusie dat de Anonieme Alcoholisten de beste en goedkoopste manier is om van alcohol af te raken.

In totaal hebben aan alle onderzoeken samen meer dan 10.000 mensen meegewerkt. Dat maakt het overzicht extreem betrouwbaar. Uit al die onderzoeken blijkt nu dat andere manieren – therapie, pillen… – in 15 tot 25 procent van de gevallen succesvol is. Bij de AA gaan die cijfers van 22 tot zelfs 37 procent.

Volgens de onderzoekers van Harvard is de AA het meest succesvol in zowel de opstart van de therapie als in het langdurige resultaat. “Dat is goed nieuws, omdat dit een enorm goedkope manier is om geholpen te worden. Wie AA koppelt aan andere therapieën, heeft ook veel meer kans om van alcohol af te blijven.”