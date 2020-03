Sergio Herman bant vlees op de kaart, wat vinden andere chefs daarvan? “Het vlezeke, dat krijg je er niet zomaar uit”

“We serveren geen vlees meer in Pure C, tenzij iemand er expliciet naar vraagt.” Sergio Herman maakte in ‘Mijn keuken mijn restaurant’ duidelijk dat er een trend aan de gang is naar minder vlees bij topzaken. Andere chefs gaan akkoord, al bant niemand zijn kippen-, rund- of varkensvlees volledig van de kaart. “Het vlezeke als hoofdschotel, dat krijg je er zomaar niet uit.”