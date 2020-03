Ze zijn vijanden in de rechtbank, maar beste vrienden in het echt: “Als ik een moord pleeg, is hij de eerste die ik bel”

In de rechtszaal maken ze elkaar het leven zuur, maar als ze samen naar buiten wandelen, lijkt er plots niets meer aan de hand. Ze gaan samen lunchen, wensen elkaar succes of zijn zelfs getuige op elkaars huwelijk. Want heel wat strafpleiters zijn buiten de rechtbank beste vrienden, vriendinnen of broers. Ze balanceren haast dagelijks op de dunne lijn tussen vriendschap, collegialiteit en rivaliteit. “Als ik een moord pleeg, is Frédéric de eerste die ik bel.”