Helft goedkoper en met video’s: minister Weyts stelt digitale schoolboeken voor

65 pilootscholen uit het secundair onderwijs gaan van start met een pakket digitale lesboeken voor de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, Frans en Nederlands. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft gisteren dat project voorgesteld op de secundaire school ZAVO in Zaventem.

Volgens de inititatiefnemer Signpost, de grootste ICT-leverancier in het onderwijs, is de Digitale Methode de helft zo goedkoop als die van de klassieke papieren schoolboeken. “De grootste troef van dit project is dat de inhoud onder meer gemaakt is voor leerkrachten door leerkrachten”, zegt Weyts.

In plaats van een papieren boek krijgt de leerling voor die vakken dus een digitaal pakket dat hij of zij kan volgen op laptop of tablet. “Er zitten tekst, definities, schema’s, lesvideo’s, interactieve oefeningen, spelelementen en samenvattingen in”, zegt Arne Vandendriessche van Signpost.

Op dit moment levert Signpost al laptops aan 230 secundaire scholen. “Op termijn gaan we geen laptops meer verkopen, maar digitale leermiddelen waarbij ook een toestel komt”, zegt Vandendriessche.