OVERZICHT. Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen in ons land: horeca dicht, lessen geschorst

De Nationale Veiligheidsraad zat donderdagavond enkele uren samen om te beslissen over de nieuwe coronamaatregelen in ons land. Die bijeenkomst duurde langer dan voorzien. Vooral de sluiting van de scholen bleek een discussiepunt. De nieuwe maatregelen – “een versterking van de huidige met aanvullende social distancing maatregelen die de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan” – werden achteraf op een persconferentie aangekondigd. Een overzicht.

Na enkele uren vergaderen kondigde premier Sophie Wilmès (MR) enkele ingrijpende maatregelen aan. Die gaan vrijdag middernacht (13/03) in en blijven zeker geldig tot 3 april.

SCHOOL EN OPVANG

Alle lessen worden opgeschort, maar de scholen gaan niet dicht. Die moeten opvang voorzien, zeker voor kinderen van professionelen uit de gezondheidszorg en openbare veiligheid, en voor kinderen van ouders die moeilijk opvang kunnen voorzien en anders bij ouderen zouden terechtkomen.

Crèches blijven open.

Universiteiten en hogescholen blijven open, maar worden “aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes”. Er wordt geadviseerd in afstandsonderwijs te voorzien.

WINKELS

De komende weken zullen enkel de winkels die essentiële diensten leveren, voedingswinkels en apotheken, continu open blijven. Alle andere winkels zijn tijdens de week open, maar moeten in het weekend de deuren sluiten.

EVENEMENTEN

Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristischeactiviteitenworden geannuleerd, ongeacht hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn.

HORECA

Onder andere cafés, restaurants en discotheken moeten dicht.

Premier Wilmès benadrukt dat het niet om een lockdown gaat, maar dat de maatregelen net dienen om een lockdown te vermijden. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) deelde mee dat het aan de burgemeesters is om toe te zien op de nieuwe maatregelen. Als dat niet gebeurt, kunnen er boetes uitschreven worden.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan.