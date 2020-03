Arsenal-coach Mikel Arteta test positief op corona: Premier League op de helling

Arsenal-coach Mikel Arteta is positief getest op het coronavirus. De Spanjaard werd woensdag samen met zijn spelers in quarantaine geplaatst nadat zij in contact kwamen met Olympiakos-voorzitter Evangelos Marinakis, die positief testte op corona. Vrijdagochtend wordt beslist of de Premier League afgelast wordt.

Arsenal speelde een tweetal weken geleden in de Europa League tegen de Griekse topclub. Toen het nieuws kwam dat de voorzitter in contact gemaakt had met enkele spelers en leden van de staf werden ze aangeraden om de komende dagen hun woning niet te verlaten. Daardoor werd hun wedstrijd tegen Manchester City op woensdagavond alvast uitgesteld.

De Gunners in quarantaine werden getest op het virus en daaruit bleek dat de hoofdcoach positief testte. “Dit is bijzonder teleurstellend, maar ik nam de test nadat ik me slecht voelde. Ik zal zo snel mogelijk weer aan de slag gaan als ik groen licht krijg”, klonk het kort. Arsenal besliste meteen om alle mensen die in contact kwamen met de coach in vrijwillige quarantaine te plaatsen alsook de trainingscentra te sluiten. Het volledige eerste team gaat in zelfisolatie: de wedstrijd zaterdag tegen Brighton zal dus niet doorgaan.

Ook bij Manchester City zit momenteel een speler in vrijwillige quarantaine. Linksachter Benjamin Mendy verblijft in zijn villa nadat een familielid met symptonen van het coronavirus opgenomen werd in het ziekenhuis. De testen van zowel het familielid als Mendy waren donderdagavond nog niet binnen.

De Engelse voetbalbond besliste donderdagavond, voor het statement van Arsenal weliswaar, dat de wedstrijden van de Premier League dit weekend gewoon zouden doorgaan. De bond kwam daar meteen na de bekendmaking van de positieve test van Arteta op terug en besliste om vrijdagochtend een spoedvergadering te organiseren.