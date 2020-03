“José Mourinho speelt een gevaarlijk spel met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bij Tottenham”

Deze column is volledig corona-vrij. Dat hebben we te danken aan de hoofdrolspeler van deze bijdrage, José M. uit Setubal, die dinsdagavond als enige de tegenwoordigheid van geest had om spelers en collega’s met een elleboogstoot te begroeten, in plaats van een knuffel of een handshake. Terwijl de rest van Europa nog in een coronakramp moest schieten, gedroeg The Special One zich als enige op een verantwoordelijke manier. Sinds deze week heeft hij een nieuwe bijnaam: The Sanitary One.