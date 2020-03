Geen matchen in 1A tot 3 april, geen finale in 1B, geen Gent-Wevelgem,...: hoe de sportwereld plots in duigen valt

Het land sluit, de sport­wereld volgt. In de wielerwereld sneuvelen de E3 Prijs, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. In het voetbal zijn alle wedstrijden in de Jupiler Pro League geschorst tot en met 3 april. Alleen als de UEFA het EK opschort kunnen de play-offs nog gered worden.

“Alle sportieve en recreatieve activiteiten, zowel openbaar als privé, zijn opgeschort.” Met die woorden maakte premier Sophie Wilmès gisteravond een kruis over alle sportactiviteiten tot en met 3 april. De meeste sportbonden hadden eerder al aangekondigd dat de komende weken niet meer zou gesport worden. Maar de Pro League in het voetbal en de organisatoren van de voorjaarskoersen in het wielrennen hadden tot het laatste moment de hoop gehouden dat er – al dan niet achter gesloten deuren – nog gesport kon worden. Die hoop werd gisteravond rond kwart voor elf zonder genade gesmoord.

Wat met de Ronde?

Finaal wordt de enig logische beslissing genomen. Als scholen, cafés en winkels sluiten, kan de sportwereld niet achterblijven. Meteen rees de vraag wanneer uitgestelde wedstrijden kunnen worden ingehaald. In het wielrennen zijn koersen als Nokere Koerse (18 maart), Bredene Koksijde Classic (20 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 Binckbank Classic (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) allicht reddeloos verloren. De Ronde van Vlaanderen valt dit jaar op 5 april en zou tot nader order nog wel kunnen doorgaan. De organisatie Flanders Classic laat de beslissing in het midden. Maar de klassieke aanloop naar de wielerhoogmis van Vlaanderen is zonder meer onthoofd.

In het voetbal had de Pro League er alles aan gedaan om de slotspeeldag van de reguliere competitie dit weekend nog te kunnen afwerken. De burgemeester van Leuven had de promotiefinale OHL-Beerschot verboden vanwege mogelijke veiligheidsproblemen en zijn collega van Beveren had hetzelfde gedaan met de wedstrijd Waasland-Beveren-AA Gent. Dat lokte dan weer een reactie uit bij KV Oostende, dat per se tegelijk met Waasland-Beveren wilde spelen. De Pro League zette door met zijn plan de andere wedstrijden te laten spelen tot de regering gisteravond laat dus de beslissing in zijn plaats nam: geen voetbal tot en met 3 april. Eerder was het amateurvoetbal al uitgesteld tot het einde van de maand.

Kalender play-offs

Het uitstel in het voetbal zet druk op de kalender van de play-offs. Een mogelijkheid is dat de volledige play-offs worden afgeschaft en Club Brugge tot kampioen wordt uitgeroepen. Een andere mogelijkheid is dat het seizoen wordt verlengd tot uiterlijk 30 juni. Hierbij zou de UEFA dinsdag een helpende hand kunnen reiken. De Europese voetbalbond overweegt het EK met een jaar uit te stellen om zo alle uitgestelde wedstrijden te kunnen inhalen. Ook de Champions League en de Europa League dreigen immers onderbroken te worden. Manchester City-Real Madrid en Juventus-Lyon werden al afgelast wegens de coronadreiging. Romelu Lukaku (Inter) en Thibaut Courtois en Eden Hazard (Real Madrid) verkeren op dit moment in quarantaine. De maatregel bij Madrid komt er omdat een speler van de basketbalsectie van Real positief testte op corona. Beide ploegen trainen in hetzelfde complex. Thibaut Courtois en de spelers van Real krijgen de raad hun huis enkel te verlaten om naar de apotheek of het ziekenhuis te gaan of om voedingsmiddelen in te kopen.