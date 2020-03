Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi test als eerste speler in Premier League positief op het coronavirus

Callum Hudson-Odoi is besmet met het coronavirus. Dat maakte zijn club Chelsea donderdagnacht bekend. Hudson-Odoi is de eerste speler uit de Premier League bij wie het virus wordt vastgesteld. Eerder was dat ook al het geval bij Arsenal-trainer Mikel Arteta.

Uit voorzorg worden de spelers, trainers en nog een aantal leden van de technische staf in quarantaine geplaatst. Ook enkele trainingsfaciliteiten worden gesloten. Het is onduidelijk of Chelsea morgen/zaterdag kan aantreden tegen West Ham.

Hudson-Odoi vertoonde maandagmorgen symptomen van een lichte verkoudheid en was sindsdien uit voorzorg weggebleven van de training. Donderdagavond bleek de 19-jarige winger positief te hebben getest. “Desondanks stelt Callum het goed en kijkt hij ernaar uit zo snel mogelijk opnieuw te kunnen trainen”, laat Chelsea weten.