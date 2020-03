Jan Jambon verdedigt maatregelen: “Wij beseffen heel goed dat die ingrepen fors zijn, maar ze zijn nodig”

Doortastend en ingrijpend, maar ook broodnodig. Zo noemt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de maatregelen die aangekondigd werden om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Het coronavirus moet ingedijkt worden.”

Vanaf zaterdag zijn alle cafés, discotheken en restaurants dicht, maandag worden geen lessen meer gegeven in scholen en in het weekend zullen geen winkels meer open zijn. Dat zijn maar enkele van de vele maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad donderdagavond aangekondigd heeft. De boodschap is duidelijk: er wordt een versnelling hoger geschakeld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Die maatregelen waren broodnodig, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon vrijdagochtend in De ochtend op Radio 1. “We hebben willen vermijden om hier een echte lockdown van te maken. Bedrijven en winkels blijven open, dus zo kan je het niet noemen. Maar het zijn wel doortastende en ingrijpende maatregelen. Wij hebben de maatregelen gevolgd die de wetenschappers voorgesteld hadden om het virus in te dijken. Zo hoort het ook.”

Het overleg van de Nationale Veiligheidsraad over veel onderwerpen ging erg vlot, zegt Jambon, maar de scholen leverden een moeilijke discussie op. De Waalse regering wilde het Franse voorbeeld volgen en de scholen sluiten, Jambon en zijn Vlaamse regering wilden scholen net open houden. Het werd een compromis: scholen blijven open om in opvang te voorzien, maar les wordt er niet gegeven.

Niet op zoek naar opvang

“Specialisten hadden ons gezegd dat we mensen uit de zorgsector niet thuis mochten houden om op hun kinderen te letten”, zegt Jambon. “We hebben die mensen nodig. En de kinderen laten opvangen door grootouders is uitgesloten: die vormen een risicogroep. Ik denk dat we een goede oplossing gevonden hebben. Kinderen verliezen niets want de lessen worden opgeschort - niet afgeschaft - en ouders moeten niet op zoek naar opvang. Ik vond de insteek van de wetenschappers te verantwoorden. Het is perfect gebeurd.”

Ouders moeten zelf bekijken wat ze doen, zegt Jambon nog. “Er is geen probleem met je kinderen naar school sturen, tenzij als ze ziek zijn. Dan moeten ze thuis blijven. Ik begrijp dat ouders altijd iets ongeruster zijn dan nodig is, maar dit is een goede oplossing voor hen. De maatregelen zullen continu gemonitord worden en waar nodig zullen die versoepeld of nog verstrengd worden. Als het nodig is, sturen we bij. En drie weken school inhalen is geen ramp, dat zal haalbaar zijn.”

Horeca

Voor horecazaken, die de deuren moeten sluiten, dreigt het een bijzonder zware dobber te worden. Zij lopen heel veel inkomsten mis. “Dat besef ik”, zegt Jambon. “Daarom komen we om 8 uur weer samen als Vlaamse regering om te kijken hoe we de getroffen sectoren kunnen ondersteunen. Het indijken van het virus had prioriteit, maar u moet me er niet van overtuigen dat het economische luik ook aangepakt moet worden. Maar als het virus wild om zich heen blijft slaan en zich nog verspreidt, zal de economische schade nog veel groter zijn. Wij beseffen heel goed dat die maatregelen fors zijn, maar we achten ze nodig.”