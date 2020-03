Geen training bij KV Mechelen en Antwerp, AA Gent twijfelt nog

Alle wedstrijden in de Jupiler Pro League zijn opgeschort tot en met 3 april. Maar hoe zit het met de trainingen? De KBVB liet gisteren in een mededeling weten dat ook trainingen zijn afgelast. Maar de Pro ­League houdt er voorlopig een andere lezing op na. De verzameling van profclubs beschouwt een training van een profclub als een “arbeidsprestatie”. Daarom zou die niet onder de anti­coronamaatregelen van de federale regering vallen.

Bij KV Mechelen en Antwerp wordt er alvast niet getraind, al wordt bij Antwerp wel iedereen op de club verwacht. Dat laatste is ook zo bij AA Gent, maar daar is nog niet duidelijk of de training zal doorgaan.

In principe zal de training bij Standard, dat vandaag ook nog de beroepszitting van Zinho Vanheusden ziet doorgaan - zij het zonder pers -, net zoals bij Waasland-Beveren, Charleroi, Eupen en KV Oostende gewoon plaatsvinden. Ook zo bij Cercle Brugge, dat vanuit Monaco contact opnam met de Pro League. Zij kregen te horen dat er getraind mag worden. In Charleroi bekijken ze de komende uren het programma van de komende dagen en weken.

Bij Anderlecht werd de training verzet van de ochtend naar de middag, maar worden geen maaltijden meer voorzien op de club.

Club Brugge heeft een specifiek probleem. Het oefencentrum van Westkapelle staat op het grondgebied Knokke-Heist. Daar besloot burgemeester Leopold Lippens om alle georganiseerde sportactiviteiten te schrappen tot en met 30 april. Bij Club hebben ze echter een andere kijk. “Wij zijn een bedrijf waar geen externen binnenkomen”, klinkt het.