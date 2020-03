AA Gent-voorzitter Ivan De Witte over stilleggen competitie: “We moeten nu ook op Europees niveau ernstig nadenken”

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte juicht het stilleggen van de Belgische competitie omwille van het coronavirus toe. Hij zegt in een reactie aan onze redactie wel dat “we nu ook op Europees niveau ernstig moeten nadenken”.

Een complete stillegging van de voetbalcompetitie, dat is één van de maatregelen die de Belgische overheid getroffen heeft om het oprukkende coronavirus in te dijken. Geen probleem voor AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. “Deze maatregelen liggen in de lijn van onze verwachtingen en dit hadden we eigenlijk trouwens intern ook al doorgenomen. En ik vind dit ook op zich zonder meer een goede beslissing, uiteraard. Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven maar de gezondheid van de mensen en de economische belangen van onze maatschappij blijft veel belangrijker.”

Hoe het nu verder moet? “Eerst moeten we de laatste speeldag van de reguliere competitie nog proberen af te werken”, aldus De Witte. “Maar ook daar moeten we het verdere verloop van deze gezondheidscrisis afwachten. Ik wil dan ook niet ingaan op eventuele hypotheses. Voetbal is en blijft een belangrijke bijzaak en ik vind dat we nu geen tekenen van opportunisme moeten – zoals in Beveren gisteren – vertonen.”

“Ik begrijp de sportieve impulsen maar de maatschappelijke orde staat voorop. Het EK afgelasten ligt niet in mijn bevoegdheid maar ik vind wel dat we nu ook op Europees niveau ernstig moet nadenken. De Nations Group enz. Misschien moet er wel wat geschoven worden in de agenda zodat er misschien ruimte ontstaat voor nationale federaties.”

