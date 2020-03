Cafés en restaurants blijven vanaf middernacht dicht, maar hoe wordt gecontroleerd of die regel nageleefd wordt?

Vanaf middernacht moeten restaurants en cafés in ons land gesloten blijven, en zijn nog tal van ingrijpende maatregelen van kracht om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die gaan afgedwongen worden door de ordediensten, klinkt het bij Binnenlandse Zaken, dat meteen een oproep doet voor verantwoordelijkheidszin. “We willen niet straffen maar helpen.”

Wie nog op café wil gaan of op restaurant wil eten, moet het vanavond doen. Om middernacht sluiten al die zaken de deuren voor drie weken. Die maatregel maakt deel uit van een ingrijpende reeks die donderdagavond door de Nationale Veiligheidsraad ingevoerd en aangekondigd werd.

Maar hoe gaan die maatregelen afgedwongen worden? “We zijn daar nog over aan het vergaderen en dat aan het concretiseren”, klinkt het op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). “Maar er zijn stappen voorzien in de federale fase. De controle op die maatregelen zal door de ordediensten gevoerd worden. In eerste instantie is dat de politie die zal toezien op de naleving, maar dat kunnen ook andere ambtenaren zijn, zoals zij die controleren of het rookverbod in cafés nageleefd wordt.”

Wie zich niet aan de regels houdt en zijn café of restaurant na middernacht toch open houdt, riskeert een sanctie. “We gaan daar boetes voor opleggen”, zegt Erik Eenaerts, de woordvoerder van De Crem. Hoeveel wordt nog concreter gemaakt en zal in de loop van de dag wellicht duidelijk worden. “Maar we hopen dat het sanctioneren tot een absoluut minimum beperkt blijft.”

Verantwoordelijkheidszin

In navolging van premier Wilmès doet ook De Crem een oproep naar de burgers om verantwoordelijkheidszin te tonen. “Die maatregelen zijn er niet om te straffen, maar om te helpen. We hebben die ingevoerd om de piek zo laag en laat mogelijk te laten komen. We moeten vermijden dat ons medisch personeel en onze ziekenhuizen volgeboekt raken. Dan kom je in andere toestanden terecht, en die willen we voorkomen door drastisch en vroeg in te grijpen. De eerste controle is altijd zelfcontrole. We doen een warme oproep voor solidariteit.”

Er leven veel vragen bij de Belgen, merken ze ook bij Binnenlandse Zaken. “We zijn dag en nacht in de weer om dit vlot te laat te gaan. Het is een enorme uitdaging. We hebben nog niet op al die duizenden vragen een antwoord, maar we doen er alles aan om die in de komende uren en dagen wel te kunnen geven. Op de website van Volksgezondheid en het Crisiscentrum staat bijvoorbeeld heel veel informatie.”