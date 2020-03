Hoogopgeleide vluchtelingen ervaren obstakels op zoek naar een job

“Ik wist dat ik hier Nederlands moest leren voor werk op basis van mijn diploma.” (Naiji Abukhaled stuurde bedrijfsmanagement in Palestina) Foto: Jobat.be

Naiji Abukhaled en Sameh Alsaqqa uit Leuven zijn afkomstig uit Palestina. Ze wonen beiden zowat drie jaar in België. Naiji heeft een job waarvoor hij zijn hoger diploma kan inzetten. Sameh wil niets liever dan zo snel mogelijk aan de slag gaan.

Naiji (28) studeerde bedrijfsmanagement in zijn geboorteland en voegde daar in België nog een diploma commercieel-administratief bediende aan toe. Hij werkt als onthaalmedewerker bij de vzw DiversLeuven, een extern verzelfstandigd agentschap van de stad.

Sameh (31) is een architect en oefende dat beroep ook enkele jaren uit in Palestina. Twee maanden bij een hamburgerrestaurant vormen tot nu toe zijn enige Belgische werkervaring. “Ik liep heel wat restaurants in Leuven af, maar daar zoeken ze enkel jobstudenten. Ik heb het geprobeerd op de luchthaven en bij interimkantoren. Bij bpost vraagt men een rijbewijs, maar ik heb er enkel een uit Palestina. Binnenkort mag ik hier mijn praktisch rijexamen afleggen.”

Talent gaat verloren

Ambitie om als architect aan de slag te gaan, koestert Sameh niet. Het Nederlands vormt daarvoor een obstakel. “Ik wil gewoon werken, het maakt niet uit wat ik moet doen.” Naiji ziet dat anders. “Nieuwkomers worden vaak geduwd in de richting van knelpuntberoepen, maar zo gaat veel talent verloren. Je moet vechten voor je doel. Ik heb een aantal voorstellen geweigerd. Ik vroeg en kreeg een kans in de richting die ik zelf verkoos. Mislukte dat, dan zou ik ingaan op de voorstellen van de VDAB.”

Vandaag heeft Naiji een job waarvoor kennis van de taal noodzakelijk is. “Ik wist dat ik Nederlands moest leren voor werk op basis van mijn diploma. Maar voor sommige jobs heb je taal bijna niet nodig. Ook door die focus op het Nederlands gaat veel talent verloren. Om vanuit het niets een taal goed te leren, heb je zeven jaar nodig. Maar je kan toch geen zeven jaar thuiszitten? Laat daarom meer mensen zoals ik werken in het artikel 60-statuut (een vorm van sociale tewerkstelling, red.). Zo kunnen ze bewijzen dat ze ook andere capaciteiten hebben.”

