Ingenieur Tina Mertens werkt aan de kust: “Ik blijf met verwondering naar de zee kijken”

“Continu bijleren en met verwondering naar de zee kijken, is boeiend.” (Tina Mertens, onderdirecteur van het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende) Foto: Nick Decombel

Oostende - Voor sommigen is de Belgische Kust meer dan een gedroomde vakantiebestemming. Sinds ze vijftien jaar geleden afstudeerde als burgerlijk ingenieur zijn zee en strand het werkterrein van Tina Mertens. Vandaag is ze onderdirecteur van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) in Oostende. “Wij ondersteunen de 1.500 mariene onderzoekers die actief zijn op zee of aan de kust.”

Als projectingenieur bij de Vlaamse overheid startte Tina haar professionele loopbaan aan de kust. Ze is nochtans geen geboren kustbewoner. “Ik kom uit de provincie Antwerpen, maar bleef zoals velen na mijn studies hangen in Gent. Daar woon ik nog altijd.”

“Bij de Vlaamse overheid werkte ik aan een plan om onze kust te beschermen tegen overstromingen. Bij het VLIZ ging een wereld voor me open omdat ik er in contact kwam met een breed spectrum van onderzoek. Denk maar aan plasticvervuiling op zee, biodiversiteit in windmolenparken en op scheepswrakken, bacteriën in de bodem die elektriciteit opwekken, geschriften van kapers.”

Zeepaardje

“In mijn huidige job heb ik helaas te weinig tijd om vaak op zee te gaan. Maar soms doe ik het nog wel om een delegatie van bijvoorbeeld parlementsleden te begeleiden op ons onderzoeksschip. Onlangs was ik aan boord toen we stalen namen om de biodiversiteit van de zee te tonen. We vonden toen een zeepaardje dat we uiteraard weer hebben vrijgelaten. Ik had nooit gedacht dat ik zo’n diertje ooit zelf zou kunnen zien.”

“Zeepaardjes komen volgens mijn collega’s vaker voor in de Noordzee dan vroeger. Maar het blijft bij slechts één of twee keer per jaar dat wij ze tegenkomen. Continu bijleren en met verwondering naar de zee kijken, is boeiend.”

Analytisch denken

Tina is als burgerlijk ingenieur al langer geïnteresseerd in de zee. Ze specialiseerde zich in waterbouwkunde. “Ik schreef mijn thesis over golfenergie, het opwekken van energie uit golven.”

“Of mijn ingenieursachtergrond vandaag nog van pas komt? Berekeningen doe ik niet meer. Maar ook op managementniveau komt mijn opleiding van pas. Die was erg breed, gaf me inzicht in verschillende disciplines en stimuleerde het analytisch denken. De skills die ik meekreeg, kan ik vandaag nog inzetten. En al is het vijftien jaar geleden, de kennis van toen kan ik ook gebruiken bij de bouw van ons nieuw gebouw. Dat is fijn.”

