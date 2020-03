Pro League-voorzitter Peter Croonen: “Als het EK niet uitgesteld wordt, zal het moeilijk zijn de competitie nog af te werken”

Zal de Belgische competitie nog wel afgewerkt kunnen worden? Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, twijfelt eraan. “Als het EK verschoven wordt, dan kan het. Maar anders wordt het moeilijk”, zegt hij aan onze redactie.

De harde maatregelen die de federale regering donderdagavond uitvaardigde, waardoor alle voetbalwedstrijden meteen afgelast zullen worden, noemt Croonen “een confrontatie met een nieuwe realiteit“. “Het is moeilijk te voorspellen of we dit voetbalseizoen nog zullen kunnen afwerken. Als het EK verschoven wordt, dan kan het. Maar anders wordt het moeilijk. De realiteit is dat er veel variabelen zijn die we niet in de hand hebben.”

“We hebben zelf donderdagochtend nog geprobeerd een initiatief te nemen om de reguliere competitie alsnog te beëindigen”, verwees Croonen naar het voorstel van de voetbalbond om de laatste speeldag zonder publiek te laten doorgaan. “Maar ik denk wel dat het goed is dat er nu duidelijkheid is. Wij moeten dit doen voor de hele maatschappij, het hoort er op dit moment gewoon bij.”

De voorzitter van de Pro League sluit niet uit dat het zijn clubs alsnog zal aanraden niet verder te trainen. “We hebben al onze beslissingen binnen een bepaalde context genomen, op basis van adviezen van experts. De federale overheid is nu wel nog wat verder gegaan met zijn maatregelen. Wij gaan vandaag alles nog eens rustig op een rij zetten - gisteren kon ons gepland onderhoud met viroloog Marc Van Ranst niet doorgaan - en communiceren in de late namiddag nog eens naar de clubs. Weet wel: een competitie hervatten zonder te trainen, dat gaat niet.”