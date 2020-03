Moeder, waarom werken wij?

Zowat één op de drie werknemers vindt zijn werk compleet zinloos. Toch hunkeren we naar purpose of betekenis, zowel werkgevers als werknemers. “Zinvol werk is niet mogelijk wanneer het niet aansluit met je persoonlijke betekenisgeving.”, stelt Jochanan Eynikel in zijn boek Check-In.

Jarenlang was het doel van een onderneming om winst te maximaliseren voor haar aandeelhouders. “Vandaag krijgt de term purpose, met immateriële waarden zoals menselijkheid en zingeving, steeds meer ingang in de wereldwijde bedrijfswereld”, stelt Jochanan Eynikel vast in Check-In. In zijn pas verschenen boek toont de businessfilosoof, verbonden aan denktank Etion, dat de weg naar een betekenisvolle economie loopt langs persoonlijke ervaringen. “De zoektocht naar zingeving in de bedrijfswereld is gedoemd om te falen wanneer hij niet inhaakt op de individuele zinbeleving van de mens”, oppert hij.

Diverse studies wijzen uit dat jobzoekers ook zelf altijd meer kiezen voor ‘hogere behoeften’, zoals iets willen betekenen voor de maatschappij. Zingeving in werk gaat, volgens de auteur, niet zozeer over het vinden van de ultieme droomjob of succesformule. Maar wel hoe je je persoonlijk tot je werk of je onderneming verhoudt. “Is het iets waar je je ook persoonlijk mee kan vereenzelvigen, intellectueel, emotioneel, sociaal en zelfs spiritueel?”, vraagt hij zich af in het boek.

Bullshitjobs

Tegelijk stelt Eynikel vast dat teveel mensen hun werk als zinloos ervaren. Bullshitjobs worden die banen wel eens genoemd, naar het gelijknamige boek van David Graeber. Dergelijke jobs missen die persoonlijke klik die nodig is. Eynikel benadrukt vooral het belang van zingeving op microniveau, de zogenaamde check-in van de medewerker. “Het check-in moment is iets dat jou beweegt, raakt, energie geeft en innerlijk in vervoering brengt. Een betekenisvolle verbinding tussen individu en organisatie”, klinkt het. “Zinvol werk is niet mogelijk wanneer het niet aansluit met je persoonlijke betekenisgeving.”

Jochanan Eynikel zijn boek is filosofisch opgevat, maar reikt toch ook concrete bouwstenen aan, zoals op niveau van persoon, job en doel, die werk en organisaties van binnenuit betekenisvoller kunnen maken. Stappen die bedrijven kunnen nemen door een cultuur en bedrijfsdoel te bieden waar mensen zich persoonlijk bij betrokken voelen. Of om in de terminologie te blijven: organisaties waar je als persoon kunt inchecken.

