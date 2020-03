BEANTWOORD. Wat zijn de symptomen van het coronavirus, hoe gevaarlijk is het en hoe voorkom ik besmetting?

1

Coronavirussen vormen een grote familie virussen waartoe ook de verkoudheidsvirussen behoren. Virussen ondergaan voortdurend genetische veranderingen, waardoor de symptomen soms mild en soms ernstig kunnen zijn, legt de onafhankelijke website Gezondheid en Wetenschap uit. De meeste coronavirussen infecteren dieren, zoals vleermuizen, katten en vogels. Het huidige coronavirus, SARS-CoV-2, is waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen, maar het onderging wijzigingen waardoor het nu ook mensen kan ziek maken. De aandoening bij de mens heet Covid-19 (afkomstig van CoronaVirus Disease 2019).

Het virus komt via de luchtwegen binnen en daarom wordt er zo gehamerd op een goede handhygiëne. “Als je in je hand niest of hoest, blijven er druppeltjes achter. Geef je iemand dan een hand, dan geef je die druppeltjes door. En als die persoon zijn mond of neus aanraakt, komen zo die druppeltjes binnen”, zegt Julie Catteeuw, longarts in het AZ Jan Palfijn in Gent.

Daar kunnen de druppeltjes zich verder verspreiden in de luchtwegen. “Dat kan in de neus, sinussen, maar ook bijvoorbeeld de grotere luchtwegen zoals de longen. Je slijmvliezen, die overal in de luchtwegen te vinden zijn, komen als eerste in contact met die lichaamsvreemde deeltjes en gaan de strijd ermee aan. De cellen van het slijmvlies geven afweerstoffen vrij die op hun beurt reacties in het lichaam veroorzaken”, zegt Catteeuw.

Die reacties kunnen erg uiteenlopend zijn en variëren van persoon tot persoon. Bij de ene gaat dat om hoesten en koorts, bij een andere is dat een verstopte neus. Welke symptomen je krijgt, hangt af van je immuunsysteem. “Het is wel belangrijk om te benadrukken dat die reacties dezelfde zijn als bij de gewone seizoensgriep of een verkoudheid.”