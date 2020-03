Slechts één onderwerp aan de schoolpoort: “Geen idee hoe we dit oplossen”

Zulte / Gent -

Maar één onderwerp aan de schoolpoorten in Vlaanderen: corona. Wij gingen luisteren aan de Leibloem in Machelen (Zulte) en de Melopee in Sint-Amandsberg. “Wat met onze vakantie naar Center Parks tijdens de paasvakantie?” Bij elk kuchje ook een grapje. “Ik ben u hier aan het besmetten.” Maar de mama’s en papa’s weten het vooral niet. Want wat volgt er maandag?