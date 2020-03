Vlaamse regering verhoogt crisiswaarborgen en voorziet bedrag voor zaken die sluiten

Daags na de ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, heeft ook de Vlaamse regering maatregelen genomen om de economische gevolgen van die ingrepen zo goed mogelijk op te vangen. Zo trekt de Vlaamse regering 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen voor bedrijven die problemen ondervinden om hun schulden af te betalen door de coronacrisis. Daarnaast komt er een forfaitair bedrag voor zaken die de deuren moeten sluiten.

De 100 miljoen euro moet er voor zorgen dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen door de Participatiemaatschappij Vlaanderen. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Op die manier kunnen al duizend leningen van 100.000 euro worden gewaarborgd die onder de 75 procent gewestwaarborg kunnen worden geplaatst.

Daarnaast past de regering de hinderpremie bij openbare werken toe voor zaken die moeten sluiten. Zo komt er een forfaitair bedrag voor cafés en restaurants die helemaal moeten sluiten, maar ook voor winkels die in het weekend dicht moeten blijven.

160 euro per dag

Voor zaken die ook op weekdagen dichtmoeten, is een bedrag van 4.000 euro voorzien. Het gaat om het dubbele van de gewone hinderpremie, omdat bij wegenwerken de zaken een en ander kunnen voorbereiden. Zaken die enkel in het weekend sluiten, kunnen rekenen op 2.000 euro. Indien de sluitingsmaatregelen langer zouden duren dan de voorziene 21 dagen, zal de premie verder lopen. In dat geval komt er een vergoeding van 160 euro per dag.

Een derde maatregel houdt in dat flexibiliteit aan de dag zal worden gelegd voor ondernemingen die door de crisis problemen ondervinden om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij subsidies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio), legde viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) uit.

“Dringend bankenoverleg”

Daarnaast vraagt de Vlaamse regering dringend bankenoverleg met sectorfederatie Febelfin. Bedoeling is concrete afspraken te maken over de impact van de crisis op de liquiditeits- en terugbetalingscapaciteit van bedrijven, particulieren en gezinnen. Crevits opperde dat een contactpunt het leven zou kunnen zien waar ondernemingen voor snel advies terecht kunnen.

De regering werkt voorts aan een schaderegeling voor getroffen bedrijven. Crevits gaf het voorbeeld van bedrijven die bederfbare producten aanleveren of bijvoorbeeld reisorganisaties. Tot slot vertrekt er een brief naar de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Daarbij wordt gevraagd soepelheid aan de dag te leggen voor de Vlaamse steunmaatregelen in het licht van de regels over staatssteun. Ook zal worden aangestipt dat de huidige Europese maatregelen voor Vlaanderen “nul soelaas” brengen. Het gaat daarbij immers om ongebruikte voorschotten, terwijl Vlaanderen die steevast heel precies inplant, legde de CD&V-politica uit.