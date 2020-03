Gemeente verbiedt ‘lockdown’-feestjes, Antwerpse organisator krijgt zelfs politie op bezoek

Gent / Kruibeke / Denderleeuw / Lievegem / Vinderhoute - Er komt felle kritiek op de cafés die vrijdag nog het onderste uit de kan willen halen met een feestje “voor de lockdown”. Vrijdagnacht klokslag twaalf uur gaan alle restaurants en cafés immers dicht. “Die mensen hebben de boodschap duidelijk niet begrepen”, reageert viroloog Marc Van Ranst. In het Limburgse Heers verbiedt het gemeentebestuur de “lockdownfeestjes”. En in Antwerpen dreigt de politie met boetes, zo laat een cafébaas weten die zijn feestje moest schrappen.

Op Facebook regent het waarlijk aankondigingen voor feestjes. En het zijn alle mogelijke types zaken die iets organiseren. In Gent beginnen ze in “bruin café” Den Afsnis al om twaalf uur met ‘De Sluiting’. “We gaan er uit met een knaller”, klinkt het. Tot middernacht zijn er verschillende dj-sets.

In Gent viert Den Afsnis ‘De Sluiting’

En ook het Kortrijkse danscafé Café 56 pakt nog uit met een Fluo Party. “Nog eens gas geven tot 12 uur met Happy Beer Hour 1+1”, staat er op de Facebookpagina. Maar ook kleinere en meer landelijke cafés gaan er nog één keer voor. In De Kasteeldreef’ in Lovendegem is er ‘Closing Party - Apres Ski Edition’. Of ‘Lockdownparty’ in Café Den Plansjee in Kaprijke. Fietscafé ’t Sas in Denderleeuw verlaagt de prijzen van de “pintjes van ’t vat”. “We willen dat de vaten die al open zijn, vanavond toch leeg zijn”, klinkt het daar.

“Ze hebben het echt niet begrepen”, zegt Van Ranst. Foto: ISOPIX

Viroloog Marc Van Ranst betreurt dat er nog snel feestjes georganiseerd worden. “Die mensen hebben de boodschap duidelijk niet begrepen. Misschien hadden ze de sluiting van de horeca beter om 17 uur doen starten. Alhoewel, dan waren er ook wel geweest die daar creatief mee zouden omspringen. Ik heb alle begrip voor de sector, het is een moeilijke periode. Maar net door er nu nog snel een ‘lockdownparty’ tegenaan te gooien, maak je het effect van de maatregelen voor een stukje ongedaan. Die paar uur waarbij je nog een hoop volk bij elkaar brengt, kan er wel degelijk voor zorgen dat die mensen elkaar gaan besmetten én deze hele periode nog langer duurt. Anders gezegd: ze schieten in hun eigen voet. Spijtig. Een ander woord heb ik er niet voor.”

Het gemeentebestuur verhinderde het feestje in de sporthal

Het gemeentebestuur van Heers is ook niet mals voor de feestjes. Daar planden ze in de bar van sporthal nog “een plezante avond” met een gratis vat en hapjes. Burgemeester Henri Dumont (VLDUMONT) besloot om alle cafés en restaurants dan maar al om 15 uur te sluiten. “We roepen op om niet naar die bijeenkomsten te gaan en het gezond verstand te laten primeren. We moeten samen ons best doen om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk in te dijken.” In Antwerpen kreeg Toby Tytgat, cafébaas van studentencafé De Prof, de politie op bezoek nadat hij ook zo’n feestje had aangekondigd op Facebook. “Ze maakten me duidelijk dat zoiets echt niet door de beugel kan op dit moment en dreigden met boetes. Dus wordt het hier een rustige avond.”

Appeltje voor de dorst

Ook op Facebook verschijnt er kritiek en wordt de vraag gesteld hoe het zit met de burgerzin en of het wel verstandig is om nog eens snel veel volk bij elkaar te proberen krijgen. “Iedereen denkt alleen maar aan zijn portemonnee”, klonk het op de Facebook van café Filip’s Stoomtram in Kruibeke nadat de baas het idee voor een ‘Corona Quarantaine Party’ lanceerde. “Wij proberen gewoon nog een laatste euro te verdienen want van de ene dag op de andere wordt ons inkomen afgenomen”, zegt die cafébaas Filip Van Laeken. “Om middernacht moet iedereen buiten, dan is het gedaan voor drie weken. Maar voor die laatste avond willen we het nog even gezellig maken.”

“We proberen nog snel een appeltje voor de dorst te verdienen”, zegt ook Dieter De Clercq van Café 56. “Want wie weet hoelang dit precies zal duren? Mocht dit na de zomer gebeurd zijn, dan hadden de meeste cafés wat reserve na een druk seizoen. Maar na een trieste winterperiode is dat voor velen niet zo. We snakten net naar mooi weer, meer volk, en dan dit. En natuurlijk is er de gezondheidstoestand, ik heb daar alle begrip voor. Maar er moet ook begrip zijn voor het economisch verhaal.” “Mensen vroegen er ook zelf naar”, zegt Zino Meeuws van Bar Bruur in Ruisbroek. “Toen het nieuws donderdagavond bekendraakte, is er hier extra volk toegestroomd. Het was hier druk tot vijf uur ’s nachts, normaal is dat op donderdag tot één uur. Dan rees ook de vraag voor nog een laatste feestje. Zelf hadden mijn broer en ik onze twijfels omdat het toch wat indruist tegen de vele maatregelen. Maar kom, nog één keer. Straks is er livemuziek en verwachten we een paar honderd klanten. Daarna deuren dicht. Voor drie weken. Niemand moet komen proberen, we zijn gesloten.”

LEES OOK. Cafés en restaurants blijven vanaf middernacht dicht, maar hoe wordt gecontroleerd of die regel nageleefd wordt?

Horeca Vlaanderen snapt wel dat “ondernemers tijdens die laatste uren nog proberen te ondernemen”. “Ik heb daar wel begrip voor”, zegt CEO Matthias De Caluwe. “Al vragen we natuurlijk aan iedereen om het gezond verstand te gebruiken en binnen de maatregelen te blijven die de regering oplegt. Neem zeker alle voorzorgsmaatregelen, hou je aan de afspraken. Al zien we dat dat wel gebeurt.” De Gentse Niche Club benadrukt in hun communicatie over het laatste feestje alvast “dat ze de nodige voorzorgen nemen”. “De maximale capaciteit is verlaagd en er zijn koortsthermometers en een verplicht wassen van de handen aan de ingang.”