OVERZICHT. Vlaamse regering trekt geld uit om economische klap te dempen en zoekt naar manieren om les te blijven geven

De Vlaamse regering is na een korte nacht weer bijeengekomen om de klap van de nieuwe maatregelen zo goed en zo kwaad als het kan te milderen. Voornaamste maatregelen zijn geld voor horeca- en andere zaken die in de brokken delen. En manieren om toch nog les te blijven geven. “Ik bekijk samen met minister van Media Benjamin Dalle of de VRT geen lesaanbod kan uitsturen”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

“We moeten eerst aan de gezondheid van de mensen denken”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Maar we mogen ook de gezondheid van de economie niet uit het oog verliezen.” En dus krijgt minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) al zeker 130 à 140 miljoen euro extra.

Met dat geld wil ze in eerste plaats de zwaarste schok in de horeca en de handel opvangen. Cafés en restaurants blijven dicht tot zeker 3 april. Om die acute nood tegemoet te komen, grijpt ze terug naar het systeem zoals het bestaat voor hinder bij grote wegenwerken.

Cafés en restaurants kunnen zo rekenen op een éénmalige steun van 4.000 euro. Winkels die in de week wel mogen openblijven, maar in het weekend moeten sluiten, krijgen een forfait van 2.000 euro. Per dag dat de gedwongen sluiting langer duurt kunnen ze rekenen op nog eens 160 euro extra.

Daarnaast zet ze 100 miljoen euro aan de kant als basiswaarborg voor ondernemingen. Als die door de Corona-crisis in nood zouden raken en moeten aankloppen bij de bank om hun schuldaflossingen te herschikken, dan staat de Vlaamse regering met dat geld garant voor 75 procent van de schulden. Net zoals haar collega’s zet ze ook in op flexibiliteit in de administratie. Subsidie- en andere aanvragen worden zo soepel als mogelijk aangepakt.

In de pijplijn zit nog een overleg met de bankensector zodat afbetalingen van bedrijven en gezinnen, die in economische werkloosheid zitten, niet problematisch worden. Een schadevergoeding voor bedrijven die met bederfbare producten, evenementen of reizen bezig zijn, wordt bekeken.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) herhaalt nog eens dat de Vlaamse regering niet onverdeeld gelukkig is met de beslissing om scholen te sluiten. Hij hamert erop dat de opvang gegarandeerd wordt, zodat zeker mensen die in de zorg of in de veiligheidssector werken, aan de slag kunnen blijven.

Hij is op zoek naar manieren om toch een lesaanbod te organiseren. “Dit mogen geen verloren weken worden”, zegt hij. Dat kan door digitaal les te geven, denk aan systemen als Bednet, of via private partners lesmateriaal aan te bieden. Zelfs VRT zal haar steentje moeten bijdragen. De Vlaamse regering bekijkt of die geen lesprogramma’s kan uitzenden.

Op het vlak van Welzijn heeft minister Wouter Beke (CD&V) al veel maatregelen moeten treffen. Onnodig bezoek weert hij uit woon-zorgcentra, dagcentra en opvangcentra. Enkel mantelzorgers en vrijwilligers zijn nog welkom. Ook centra voor kortverblijf gaan dicht.

Bovenop de 1,6 miljoen euro die hij al kon uittrekken, komt er nog eens 7 miljoen euro extra vrij voor de aankoop van mondmaskers. De eerste bestelling is al geplaatst (maar nog niet geleverd), de twee schijf dient vooral om aan de veilige kant te blijven als de situatie blijft aanslepen.

Kinderopvang, crèches en naschoolse opvang blijven gewoon open, zoals premier Sophie Wilmès donderdagavond al aankondigde. Op die manier willen de politici vermijden dat de kinderen bij hun grootouders moeten verblijven. Want die laatste zijn net de meest kwetsbare groep. Onnodig bezoek van volwassenen wordt verboden en de overheid onderlijnt nog eens dat medewerkers alle hygiënische maatregelen, zoals handen wassen, moeten in acht nemen. En het spreekt dat zieke kinderen thuis moeten blijven.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een nooddecreet klaarliggen, om als het nodig is snel extra ruimte neer te poten voor ziekenhuizen, onderzoek en opvang. Bij gewone procedures dreigen die heel lang op zich te laten wachten.

Ze bekijkt ook hoe ze de vuilnisophaling en de aanvoer van elektriciteit en gas zo operationeel mogelijk te houden.

Ze trekt daarnaast ook geld uit voor toeristische campagnes in post-corona-tijden. Om als het stof gaan liggen is zo snel mogelijk de toeristen terug naar ons land te lokken dus.

Op begrotingsvlak maakt bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA) zich weinig zorgen. “Onze begroting is robuust genoeg om dit te dragen”, maakt hij zich sterk. Hij stelt de betaling van de onroerende voorheffing voor bedrijven uit tot september. Een ingreep dat betekent dat die allemaal samen een miljard euro met vertraging mogen betalen. Tegen dan moet de crisis onder controle zijn.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) laat de trams en bussen verder rijden. Wel schaft ze het cash betalen bij De Lijn af. Op die manier wil ze lichamelijk contact en een verdere besmetting tot een minimum beperken.

Tot slot brak minister-president Jan Jambon (N-VA) een lans voor solidariteit. “Ik weet van mensen die het geld dat ze voor hun tickets betaalden niet terugeisen. Of mensen die verhuren aan een café en voor één maand de huur derven. Op die manier kunnen we allemaal samen deze situatie overbruggen.”