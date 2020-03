Winkels roepen opnieuw op tot kalmte: “er is géén schaarste”

Het is sinds donderdagmiddag een overrompeling in vele voedingswinkels. “Mensen zijn nu echt aan het hamsteren geslagen”, zo viel vrijdag te horen bij Delhaize. Maar dat is echt niet nodig, want er is géén schaarste, zo benadrukt men ook bij Colruyt. En mensen mogen gerust zijn: de winkels zullen ook zaterdag open zijn.

Bij Delhaize is de verkoop een tweetal weken stilaan beginnen toenemen. “Maar dat was een rustige, beheersbare stijging”, aldus woordvoerder Roel Dekelver. Donderdag is de toestand dan ontploft, vermoedelijk door de geruchten over extra maatregelen die overheid zou nemen om het coronavirus in te dammen. “We draaiden bijna twee keer het volume van een normale donderdag”, geeft Dekelver mee.

Extra aankopen om te stockeren

Ook vrijdagochtend stonden de meeste parkings al snel vol, met grote drukte in de winkels tot gevolg. “Ik kan nu echt wel zeggen dat de mensen aan het hamsteren geslagen zijn”, stelt Dekelver. “Eerder kochten ze gewoon wat extra tijdens hun normale winkelbezoek, maar nu komen ze speciaal naar de winkel om extra aankopen te doen om te stockeren.”

De woordvoerder benadrukt dat dat hamsteren echt niet nodig is. Want er zijn genoeg producten, alleen komen de werknemers er door de drukte - alle kassa’s zijn bijvoorbeeld bemand - niet altijd toe om rekken snel aan te vullen indien ze leeg zijn.

Politieagenten om verkeer te regelen

Eenzelfde geluid bij Colruyt. Daar stonden vrijdagochtend op vele plaatsen al heel wat mensen nog voor de opening van de winkel aan de deur te wachten, en parkings liepen snel vol. In Aalst kwamen er zelfs politieagenten aan te pas om het verkeer nabij de winkel te regelen.

“Sommige mensen lijken verkeerd begrepen te hebben dat de winkels in het weekend gesloten zouden zijn” en dat ze dus vrijdag nog naar de winkel moeten gaan, zegt woordvoerster Hanne Poppe. Dat is niet het geval, zo benadrukt ze: alle voedingswinkels mogen ook in het weekend de deuren openen.

Ook Colruyt benadrukt dat er geen schaarste is. “Het is niet nodig om overhaast naar onze winkels te komen”, luidt het in een bericht op de microblogsite Twitter. “Er is voldoende voorraad en al onze medewerkers vullen de rekken continu aan. Door de drukte vraagt dat hier en daar wat extra tijd.”

De winkels signaleerden eerder al dat de onlineverkoop ook fors gestegen is.