Gevallen ster Emmanuel Adebayor excuseert zich voor “Jackie Chan tackle”

Emmanuel Adebayor (36) heeft nog niet gescoord voor zijn nieuwe team Club Olimpia, maar een rode kaart pakte de Togolese recordinternational al wel voor de Paraguyaanse club. Daarvoor bood de gewezen spits van onze anderen Arsenal en Real Madrid zijn excuses aan.

Club Olimpia speelde in de Conmebol Libertadores tegen Defensa y Justicia. Adebayor en co wonnen met 2-1, maar de Togolees moest na 72 minuten gaan douchen. Hij raakte met een ware karatetrap invaller Enzo Coacci vol in het aangezicht. Donkerrood was op z’n plaats.

“Ik ben verdrietig omdat ik het veld vroegtijdig moest verlaten door een Jackie Chan tackle”, tweette Adebayor. “Het was nooit mijn bedoeling om mijn tegenstander pijn te doen en ik ben dan ook heel blij dat hij oké is.”