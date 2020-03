Lift van voetgangerstunnel in Antwerpen tot half mei buiten dienst

Uitgerekend nu vanwege het coronavirus het gebruik van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren wordt afgeraden, zal de lift van de voetgangerstunnel in Antwerpen aan de zijde van Linkeroever tot half mei buiten dienst zijn. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Er is een probleem met de liftkabels en die moeten worden vervangen, zowel op Linker- als op Rechteroever.

De voetgangerstunnel of Sint-Annatunnel is een drukbezochte passage onder de Schelde en de liften worden vooral door fietsers gebruikt. Verschillende onderdelen van de tunnel zijn beschermd als monument en er zijn regelmatig problemen mee omdat het gaat om oude installaties waarvoor het moeilijk is om wisselstukken te voorzien. Er was dit voorjaar een totaalrenovatie gepland, maar die is uitgesteld tot het najaar omdat er geen geschikte aannemer werd gevonden en er nu een nieuw bestek moet komen.

De huidige problemen met de liften ontstonden op Linkeroever. Daar zal de lift tot half mei buiten dienst zijn, op Rechteroever alleen tijdens de eigenlijke komende werkzaamheden. Eerst moet er een aannemer worden gezocht en een grote hoeveelheid kabel worden besteld.