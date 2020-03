En plots wordt Manchester United-aanwinst door gewezen international vergeleken met... Kevin De Bruyne

Er is weer hoop bij Manchester United. Met dank aan winteraankoop Bruno Fernandes (25).

De Red Devils verloren voor het laatst op 22 januari tegen Burnley. Sindsdien schakelden ze Club Brugge uit in de Europa League en wonnen ze de derby tegen Manchester City (2-0). Donderdag was Man United met 0-5 te sterk voor LASK Linz. Fernandes speelde alweer een puike wedstrijd en zit intussen aan drie goals en vier assists in negen optredens.

Ook Owen Hargreaves is danig onder de indruk van de Portugese spelmaker. De 42-voudige Engelse international en gewezen United-speler (2007-2011) vergeleek de aankoop van 55 miljoen euro na de Europa League-wedstrijd in Oostenrijk zelfs met Kevin De Bruyne.

“Elke keer als Fernandes aan de bal is, gebeurt er wat”, aldus de Engelsman bij BT Sport. “Hij is echt in topvorm. In de eerste helft alleen al creëerde hij vijf kansen. Hij speelt op z’n eigen tempo, net als De Bruyne. Hij is nooit gehaast en vindt overal wel wat ruimte. Hij weet gewoon wat hij moet doen.”

Odion Ighalo, die scoorde op aangeven van de Portugees, kende Fernandes al van bij Udinese. “Hij is een geweldige speler”, aldus de spits. “Hij heeft visie, wil de bal en kan fantastische dingen doen als je hem ruimte geeft. Hij is wat je nodig hebt als je doelpunten wil maken.”

Foto: Action Images via Reuters

Guardiola

Tijdens de Manchester Derby kreeg Fernandes het even aan de stok met Pep Guardiola. Bij Sky Sports gaf de spelmaker meer uitleg bij het feit dat hij de City-trainer het zwijgen wilde opleggen door zijn vinger op zijn mond te leggen.

“Buiten het veld zou ik zoiets nooit doen. Maar de dingen die hij op dat moment zei, maakten me boos. Op het veld ben ik wat meer gespannen, zo ben ik nu eenmaal. Ik heb respect voor hem. Voor alles wat hij gewonnen heeft en wat hij voor het voetbal gedaan heeft. Pep heeft de mentaliteit veranderd overal waar hij gewerkt heeft. Maar op dat moment verdiende hij mijn respect niet.”