Wat nu met live voetbal op tv? Play Sports gaat eigen programma’s in de plaats uitzenden

Doordat zowat alle belangrijke voetbalcompetities stilliggen, dreigt de Belgische voetbalfan de komende week op zijn honger te blijven. Betaalzender Play Sports van Telenet zal de gaten in de programmering opvullen met eigen programma’s.

Dat de voetbalcompetities in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië en Engeland zijn stilgelegd, betekent een streep door de rekening voor veel voetbalfans én betaalzender Play Sports van Telenet. “Matchen die niet gespeeld worden, kunnen we natuurlijk niet uitzenden”, vertelt woordvoerster Isabelle Geeraerts. “De vrijgekomen slots zullen nu ingenomen worden door programma’s met eigen content, zoals Hoogvliegers, T1 of Belga Sport. En er zullen ook herhalingen van voetbalwedstrijden uitgezonden worden, al begrijpen we uiteraard dat dat niet het meest boeiende is voor de fan.”

Een abonnement op Play Sports kost 19,95 euro per maand. Bij Telenet weten ze vooralsnog niet of de situatie hen abonnees zal kosten. “Dat zullen we nog moeten bekijken de komende weken en maanden. We kunnen hier alleszins maar weinig op zeggen. Voor ons is dit een kwestie van overmacht.”