Bekend, bekender, bekendst: het coronavirus spaart niemand

Het coronavirus spaart ook bekende personen niet. In eigen land is Walter Grootaers (voorlopig?) de enige BV bij wie het virus vastgesteld is, in het buitenland raken steeds meer gevallen bekend van acteurs, politici en bekende sporters die besmet zijn.

Walter Grootaers (65)

Foto: The Voice Senior

In eigen land is De Kreuners-zanger de bekendste persoon die besmet is geraakt met het coronavirus. De presentator, die coach is in The Voice Senior, is de zestig voorbij en bevindt zich daardoor in de risicogroep. Hij voelde zich grieperig en liet zich controleren. Hij zit nu thuis in quarantaine, maar hij is er niet erg aan toe, zegt zijn manager.

Tom Hanks (63) en Rita Wilson (63)

Foto: BELGAIMAGE

Ze zijn het beroemdste coronakoppel op aarde, maar Tom Hanks (63) en Rita Wilson (63) zien er op de foto’s die ze op sociale media deelden nog best goed uit. De getrouwde Hollywood-acteurs stellen het ook goed, maken ze bekend vanuit Australië. “Bedankt iedereen voor de hulp en de steun. We zijn in quarantaine om het niet verder te verspreiden. Er zijn mensen die hier heel erg ziek van kunnen worden.”

Sophie Grégoire (44)

Foto: Photo News

De echtgenote van de Canadese premier Justin Trudeau begon zich woensdag ziek te voelen en kreeg koorts. Corona, zo bleek na een controle. Ze ging vrijwillig twee weken in quarantaine in haar Canadese woning, en krijgt daarbij gezelschap van manlief. Die wil geen risico nemen. Hij blijft thuis, maar werkt van daar wel voort via zijn telefoon en zijn computer.

Fernando Gaviria (25)

Foto: Photo News

De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria bevestigde donderdag op Instagram de geruchten: “Ik heb corona, maar ik stel het goed”. De sprinter bevindt zich in quarantaine in een ziekenhuis in Abu Dhabi, waar hij deelgenomen had aan de UAE Tour, maar ook zijn ploegmaats bij UAE Team Emirates gingen vrijwillig in isolement.

Rudy Gobert (27)

Foto: AFP

Een virus is toch niet besmet tegen een stoere ster uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, dacht Rudy Gobert van Utah Jazz toen hij vorige week een persconferentie gaf. Hij raakte alle micro’s van journalisten aan om te spotten met Covid-19. Maar oh ironie, net bij de Amerikaan werd een besmetting vastgesteld. Hij verontschuldigde zich – “Ik was roekeloos” – en zit in quarantaine. Naar verluidt voelt hij zich niet al te ziek.

Donovan Mitchell (23)

Foto: AP

Ook die andere ster van Utah Jazz, Donovan Mitchell, heeft positief getest op het virus. Ook de 23-jarige topper is naar verluidt niet al te ziek, maar uit voorzorg werd de volledige basketbalcompetitie in de VS voor minstens 30 dagen opgeschort. Alle andere spelers van Utah Jazz zullen ook getest worden.

Jair Bolsonaro (64) en Fabio Wajngarten (44)

Fabio Wajngarten staat hier net achter Donald Trump, Bolsonaro staat op de voorgrond naast de Amerikaanse president. Foto: EPA-EFE

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro en zijn persverantwoordelijke Fabio Wajngarten hebben het coronavirus opgelopen. Zij brachten afgelopen weekend een bezoek aan de VS en vlogen samen terug. Daar is het virus dus mogelijk doorgegeven.

Opmerkelijk is dat zij zaterdag een etentje hadden met Donald Trump. De kans lijkt dus niet klein dat de Amerikaanse president ook besmet is. Voorlopig zegt hij zich geen zorgen te maken.

Peter Dutton (49)

Foto: EPA-EFE

De Australische minister van Binnenlandse Zaken voelde zich perfect, tot hij donderdag plots wakker werd met een zere keel en koorts. Het coronavirus, zo bleek. “Ik voel me nochtans goed, dit komt wel in orde”, zei hij. De man had net nog het vliegtuig genomen, dus er wordt nagegaan met welke mensen hij contact heeft gehad.

Iraj Harirchi (54)

Foto: AP

De Iraanse politiek is zwaar getroffen door het virus. Het meest opmerkelijke geval was dat van Iraj Harirchi, die op een persconferentie over het virus stond te zweten en erg bleek zag. Griep, dacht hij, maar het bleek corona. Ondertussen werd het virus ook bij drie andere ministers en enkele kabinetsleden vastgesteld.

Daniele Rugani (25)

Foto: Photo News

De grote en stevige centrale verdediger Daniele Rugani zat in de vorige wedstrijd van zijn team Juventus, uit de Italiaanse stad Turijn, op de bank tegen het Inter Milaan van Romelu Lukaku. Daarna werd bij de Italiaanse international het coronavirus vastgesteld, waardoor hij net als zijn ploegmaats en het Inter van Lukaku in quarantaine geplaatst werd. Er zijn geruchten dat hij ook zijn ploegmaat Paulo Dybala, een van de beste voetballers ter wereld, besmet heeft. Dat werd nog niet bevestigd.

Mikel Arteta (37)

Foto: EPA-EFE

De gewezen voetballer Mikel Arteta, die vandaag trainer is van voetbalploeg Arsenal, was de eerste uit de Engelse Premier League die positief testte op het virus. Hij werd net als enkele spelers van de Londense club in quarantaine geplaatst, al vertoont hij niet al te veel ziektesymptomen. De Premier League beraadt zich wel over eventuele afgelastingen.

Callum Hudson-Odoi (19)

Foto: REUTERS

De pijlsnelle Engelse aanvaller Callum Hudson-Odoi heeft het ook zitten, meldde zijn club Chelsea vrijdag. Niet alleen de speler zelf, maar ook de andere spelers, trainers en personeelsleden van de Londense club werden in quarantaine geplaatst. Volgens de club voelt de speler zich wel goed en is het dus niet al te erg. “Hij kijkt ernaar uit om opnieuw te kunnen voetballen.”