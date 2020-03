Spelersvakbond Sporta: “Eén profclub informeerde al of het zijn spelers kon laten terugvallen op technische werkloosheid”

Goed nieuws voor de profvoetballers: doordat zij nog altijd mogen gaan trainen, hoeven zij niet terug te vallen op het systeem van technische werkloosheid aan een bedrag van minder 2.000 euro per maand. Dat zegt Sporta. “Eén profclub informeerde daar donderdag al naar. De clubs speelden dus zeker met het idee.” De spelersvakbond werd naar aanleiding van de maatregelen om het coronavirus in te dijken overstelpt door bezorgde telefoontjes van prof- én amateurspelers.

Er was vanochtend heel wat onduidelijkheid. Zo waren er spelers van Club Brugge en AA Gent die contact opnamen met de spelersvakbond Sporta. “Ze hadden bericht gekregen dat ze toch moesten gaan trainen ondanks de mededeling van de overheid”, legt vakbondssecretaris Stijn Boeykens uit. “Vermits trainingen ook sportactiviteiten zijn, leek het ons evident dat ook die trainingen verboden waren.” De overheid heeft nu dus verduidelijkt dat dit wel nog toegelaten is. “Goed dat die toelichting er gekomen is, want er was toch de nodige ongerustheid bij de spelers. We werden overstelpt door telefoontjes.”

Voor de amateurclubs is de situatie anders. Daar besliste Voetbal Vlaanderen eerder deze week dat wedstrijden én trainingen voorlopig niet meer toegelaten zijn. “Maar toch zijn er trainers die hier hun laars aan lappen”, zegt Boeykens nog. “Heel wat spelers uit die reeksen namen ook contact op. En daarin kunnen we formeel zijn: zij moeten niet gaan trainen, meer zelfs: zij mogen dat niet. Daar verandert de communicatie van de Pro League niets aan. Bij de profclubs mogen de trainingen immers enkel doorgaan omdat voetbal het beroep is van die spelers. Andere werknemers mogen momenteel ook nog naar hun werk gaan. Naar analogie daarvan kan deze beslissing geïnterpreteerd worden. Maar die redenering gaat niet op voor de amateurclubs.”

Eén profclub informeerde al naar technische werkloosheid

Het feit dat de voetballers nu mogen trainen betekent ook wel dat clubs hen niet kunnen laten terugvallen op het systeem van technische werkloosheid. “Dit zou enkel kunnen als zij hun job niet meer kunnen uitvoeren door overmacht. Maar vermits zij nog mogen trainen, kunnen zij gewoon voortwerken en krijgen zij hun loon verderbetaald.” Dit zal voor vele spelers een opluchting zijn, want omdat zij slechts beperkte RSZ-bijdragen betalen, zouden zij terugvallen op een bedrag van minder dan 2.000 euro per maand. Voor topspelers, die meer dan 100.000 euro per maand verdienen, zou dit dus een enorm verschil uitmaken. Boeykens: “En toch is er een profclub die ons daar donderdag voor belde: om eens te informeren hoe dat nu precies zat. De clubs speelden dus zeker met dit idee.”

Voor het wielrennen geldt dezelfde redenering: zij kunnen gewoon verder trainen en blijven ook recht hebben op hun gewone loon. Het stelsel van technische werkloosheid is ook niet van toepassing op hun situatie. Voor Quick-Step, gevestigd in Luxemburg en waarvan de renners zelfstandigen zijn, vallen zelfs helemaal buiten deze discussie. Zij moeten het Luxemburgse arbeidsrecht volgen.