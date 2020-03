Ook 100 jaar geleden kampten we met een pandemie: alcohol en sigaren moesten de Spaanse griep genezen

Vanaf zaterdag gaan restaurants, cafés en de meeste winkels dicht in de strijd tegen het coronavirus. Iets meer dan 100 jaar geleden woedde de strijd tegen de moordende Spaanse griep, met 80 miljoen doden. Maar de context was anders: dat was het einde van de Eerste Wereldoorlog. En het fake news tierde nog weliger: een krant schreef zelfs dat de Spaanse griep vooral vrouwen met een blote hals en decolleté raakte.