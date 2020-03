Frank Boeckx blijft bij Anderlecht thuis uit voorzorg

Anderlecht heeft zijn strategie bepaald om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: trainen in kleinere groepjes. Volgens onze informatie blijft één speler wel thuis: Frank Boeckx. De vierde keeper voelt zich ziekjes en wil geen risico’s nemen.

“Dat is correct”, bevestigt Kristof Sas, de dokter van RSCA. “Frank voelde zich niet goed en heeft gevraagd om thuis te mogen blijven. Hij heeft echter geen symptomen van het coronavirus en is dus ook niet getest. Het is gewoon uit voorzorg en we passen de regels van de overheid toe. Voetballers zullen pas getest of gehospitaliseerd worden als ze effectief symptomen van het coronavirus hebben.”

Voor het overige worden de Anderlecht-spelers de volgende dagen dus op de club verwacht. Om te trainen in kleine groepjes. Die groepjes krijgen ook aparte kleedkamers. De jeugdploegen trainen niet en alle personeel dat niet essentieel is blijft thuis. “We willen solidair zijn met de rest van de bevolking”, vervolgt Sas. “We gaan wel trainen in kleine groepjes, maar gaan ook duels tussen spelers vermijden. Misschien verzwakken we daardoor onze concurrentiële positie tegenover clubs die wel voluit zullen trainen, maar gezondheid is nu onze prioriteit. Chapeau dat Frank Vercauteren en Vincent Kompany akkoord zijn om zo te werken.” (jug)