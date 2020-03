Coronacrisis brengt PS en N-VA opnieuw rond de tafel

De coronacrisis brengt ook de partijen in de Wetstraat weer wat dichter bij elkaar. PS en N-VA voeren op dit eigenste moment opnieuw gesprekken om snel een noodregering op de been te brengen. Of dat lukt, moet de komende uren duidelijk worden. Op dit moment wordt er vooral gediscussieerd wat het takenpakket van zo’n corona-coalitie kan zijn, meer dan welke partijen er deel van zullen uitmaken.

Is er een corona-coalitie in de maak? CD&V-voorzitter Joachim Coens pleitte er enkele dagen geleden al voor en herhaalde donderdag dat hij hoopt dat er tegen maandag een coalition of the willingop de been kan worden gebracht.

Zijn vraag om een “beperkt maar slagkrachtig kabinet” was geen losse flodder. De voorbije uren brachten informateurs Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) PS en N-VA opnieuw rond de tafel. Ondanks eerdere veto’s en mislukte pogingen is de tijd volgens een aantal onderhandelaars rijp om nu wel tot een oplossing te komen.

Volgens verschillende bronnen schuiven van Vlaamse zijde N-VA, CD&V, Open VLD én SP.A mee aan, de Franstalige partijen zijn PS en MR. Samen hebben die 90 zetels. Dat is meer dan de noodzakelijke 76 voor een meerderheid, maar het kan helpen om snel een crisiskabinet op de been te brengen dat zich focust op budgettair beleid en de huidige coronacrisis. “Daarna kunnen de partijen onderweg wel focussen op andere thema’s”, valt te horen.

Straks naar de koning?

Of de gesprekken echt tot zo’n coalitie kunnen leiden, is voorlopig onduidelijk. De komende uren zijn op dat vlak cruciaal, klinkt het. Wel is er veel goodwill om uit de impasse te raken, en zijn de veto’s van de voorbije maanden afgezwakt onder druk van de omstandigheden.

De discussies die nu nog gevoerd worden is hoe breed het takenpakket moet zijn van zo’n noodregering. Dat er over gezondheid en begroting beslissingen genomen worden, is de logica zelve. Maar wat met andere thema’s en wat met de ideologische verschillen die nog weggewerkt moeten worden? “Die zijn er natuurlijk nog, maar die zijn niet meer van die aard dat een snelle oplossing uitgesloten is”, valt te horen in de kringen van de onderhandelaars. Naar verluidt moeten vooral Georges-Louis Bouchez (MR) en Paul Magnette (PS) nog gemasseerd worden om uiteindelijk toch de stap richting een corona-coalitie te zetten.

Er zijn geruchten dat Dewael en Laruelle vanavond nog naar de koning trekken, maar dat wil voorlopig niemand met zoveel woorden bevestigen. “Het is moneytime”, klinkt het wel.