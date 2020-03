Antwerpenaar verliest een miljoen euro omzet door sluitingen vanwege coronavirus: “Als ondernemer is het een drama”

Antwerpen -

1 miljoen euro omzet. Dat is het hallucinante bedrag dat de Antwerpse horecaondernemer Wim Van der Borght, eigenaar van liefst achttien zaken, de volgende drie weken in rook ziet opgaan. Om het verlies enigszins te beperken, turnt hij zijn eetgelegenheden om naar afhaalrestaurants en leveringsdiensten. “Als mens ben ik blij met de drastische maatregelen. Als horecaondernemer is het een drama.”