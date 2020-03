Zulte Waregem maakt werk van project ‘Essevee 2.0’: coach Francky Dury krijgt twee nieuwe assistenten

Zulte Waregem schudt voor volgend seizoen zijn technische staf door elkaar. Hoofdtrainer Francky Dury zal in het nieuwe sportieve organigram de hulp krijgen van twee nieuwe assistenten met ervaring op het hoogste niveau. Dat heeft SVZW vrijdag laten weten. De herorganisatie kadert in een heus toekomstplan van de club.

Zulte Waregem maakte de namen van de nieuwe T2’s nog niet bekend. Wel meldde Essevee nog dat Thomas Caers de verantwoordelijkheid over de scouting krijgt. De club verklaart zich ook bereid om de jeugd meer kansen te geven en de link tussen de Academie onder leiding van Joric Vandendriessche en het eerste elftal te versterken.

Dit seizoen was Zulte Waregem lang in strijd voor een plaats in play-off 1, maar de laatste weken lieten de troepen van Dury het afweten. Vorig weekend kreeg SVZW nog een 7-0 pandoering aangesmeerd op Anderlecht, wat kwaad bloed zette bij de fans. Zulte Waregem wil nu tonen dat het wel degelijk een plan voor de toekomst heeft.

“Het bestuur van Zulte Waregem wil laten weten dat het de ontgoocheling en bezorgdheid van zijn supporters deelt naar aanleiding van de sportieve resultaten van de voorbije maanden”, klinkt het. “Ondanks nooit geziene inspanningen van de club stellen we vast dat Essevee de sportieve doelen niet heeft bereikt. Maar er is de voorbije maanden in stilte gewerkt aan de toekomst onder de noemer ‘Essevee 2.0’. Zowel financieel, commercieel, sportief als operationeel wil Essevee een nieuw en dynamisch verhaal schrijven. Later zal de club nog meer details communiceren die deel uitmaken van het project.”

Wegens de coronacrisis ligt de Jupiler Pro League, op een speeldag van het einde van de reguliere competitie, minstens tot 3 april stil.

