Duwen en trekken tussen de winkelrekken: “Niet hamsteren? Jullie hebben de oorlog niet meegemaakt”

Er was donderdag opgeroepen om niet te hamsteren, maar dat had duidelijk een omgekeerd effect. De politie is vrijdag in verschillende warenhuizen in ons land moeten tussenkomen. Om vechtende klanten te scheiden, zoals in de Colruyt van Anderlecht, of om parkeerterreinen af te sluiten zoals in Aalst. Een uur na opening waren nergens nog toiletpapier, pasta, koffie en diepvriesgroenten te vinden, zo stelde onze man vast.