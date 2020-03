Lokeren is nu echt zo goed als failliet: “Nog tien dagen om vier à vijf miljoen euro te vinden”

Het faillissement komt nu wel heel dichtbij voor Sporting Lokeren. Als de club voor 23 maart geen 4 à 5 miljoen euro vindt, is het voorbij. “De financiële situatie is zeer acuut”, zegt Kris Goeman, een van de tijdelijk bewindvoerders.

Goeman is samen met Juul Creytens door de ondernemingsrechtbank aangesteld om de financiële situatie van Lokeren in te schatten. “Die is erg acuut. Alleen al dit seizoen is er 4 à 5 miljoen euro aan schulden opgebouwd, voornamelijk bij leveranciers en bij het personeel, voornamelijk de spelers. Bij die laatsten gaat het niet alleen om de normale vergoedingen, maar ook over tekengeld dat niet is betaald.” De bedragen staan los van de schulden die gemaakt zijn bij de overname van de club, vorige zomer.

Op 23 maart volgt een zitting waarop beslist zal worden of de club failliet wordt verklaard. Als voor die datum niemand de schulden kan aanzuiveren, is het voorbij voor Sporting Lokeren. “Daar lijkt het nu wel sterk op”, bevestigt Goeman.

Voorzitter Louis de Vries is al weken koortsachtig op zoek naar investeerders. Tevergeefs, zo blijkt. “Meneer De Vries is erg onduidelijk over zijn zoektocht. Voorlopig heeft die ook nog weinig concreets opgeleverd.” De bondsschulden die woensdag werden afgelost, toen voorgesteld als een eerste stap richting redding, waren eigenlijk maar een peulschil in vergelijking met het bedrag dat nu moet worden gezocht.

Zware erfenis

En zo tikt de tijd genadeloos voor Sporting Lokeren. Zullen potentiële investeerders die zich tot nu afzijdig hebben gehouden in de bres springen? Ook daar zou het coronavirus wel eens roet in het eten kunnen gooien. De playdowns die beslissen over de sportieve toekomst van Lokeren zouden op 20 maart aanvangen. Die worden sowieso tot na 3 april uitgesteld. Dat is dus ook na de deadline bij de rechtbank. Wie zal vijf miljoen euro willen neertellen voor een club die mogelijk naar amateurniveau zakt? Zeker als je weet dat je met die vijf miljoen alleen nog maar de schulden hebt afgelost. Goeman: “Het is een heel zware erfenis. Vooral als je ook rekening houdt met de sportieve situatie.”

Een faillissement en een doorstart in lagere reeksen, met lokale ondernemers, lijkt een realistischer optie. Daarbij valt vaak de naam van Willy Carpentier, voormalig ondervoorzitter. Hij houdt zich voorlopig evenwel op de vlakte.