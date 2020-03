En plots beseft Wouter Beke dat hij zijn eigen preventiemaatregel tegen het coronavirus niet respecteert

Was regelmatig je handen, vermijd fysiek contact met anderen, houd voldoende afstand… het zijn maar enkele preventieve maatregelen die de regering heeft opgelegd om de uitbraak van het coronavirus een halt toe te roepen. Maar die strikt volgen, is ook voor de ministers niet altijd even simpel. Tijdens een interview besefte minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) plots dat hij de regel om één meter afstand te houden even aan zijn laars lapte. Met een flinke stap achteruit tot gevolg.