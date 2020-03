Schorsing voor Zinho Vanheusden teruggebracht tot drie speeldagen: “Zoiets kan voorvallen”

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag de schorsing van Standard-verdediger Zinho Vanheusden teruggebracht tot drie speeldagen. De belofte-international moet ook een boete van 3.000 euro betalen.

Afgelopen speeldag in de thuiswedstrijd tegen STVV ging het licht uit bij Vanheusden. De verdediger kwam onoordeelkundig uit en verkocht een karatetrap aan Alexandre De Bruyn. Met gestrekt been en studs vooruit raakte Vanheusden de STVV-middenvelder ter hoogte van het dijbeen.

Ref Geldhof trok eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR toonde hij alsnog de rode kaart. De overtreding kwam hem op vijf speeldagen schorsing, waarvan weliswaar eentje met uitstel, en een boete van 4.500 euro te staan. Dat besliste de Geschillencommissie dinsdag.

“Zoiets kan voorvallen”

De Rouches tekenden beroep aan en verschenen vrijdag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Die besliste om de schorsing terug te brengen naar drie speeldagen, zoals initieel gevorderd door het Bondsparket. “Vanheusden bracht de fysieke integriteit van zijn tegenstrever ontegensprekelijk in gevaar. Hij maakte een brutale fout, die zwaar bestraft moet worden”, klinkt het.

“Maar de uitspraak in eerste aanleg (vijf speeldagen, waarvan één met uitstel) vindt de Geschillencommissie Hoger Beroep te zwaar. Het is een zware overtreding, maar zoiets kan voorvallen tijdens een wedstrijd. Vanheusden maakte de fout niet met opzet, heeft een gunstig disciplinair verleden en is ook nog jong”, verklaarde de commissie.

Vanheusden is geschorst voor de slotwedstrijd van de reguliere competitie tegen Zulte Waregem, alsook voor de eerste twee duels in play-off 1 als die nog plaatsvinden.