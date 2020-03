Corona dijt uit bij Sampdoria: nog eens vier spelers, waaronder ex-Genkenaar, en een teamarts testen positief

Bij de Italiaanse eersteklasser Sampdoria hebben vrijdag nog eens vier spelers en een teamarts positief getest op het nieuwe coronavirus, zo maakte de club bekend. Donderdag testte ook al aanvaller Manolo Gabbiadini positief op het virus.

Het gaat om ex-Genkenaar Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby en teamarts Amedeo Baldari. “Zij verkeren allemaal in goede gezondheid en verblijven in hun eigen huis in Genua. Ze vertonen slechts milde symptomen”, zo laat de club weten. “Sampdoria herhaalt dat het onmiddellijk alle door de wet vereiste procedures heeft toegepast: alle gebouwen zijn gesloten en alle leden van de club zijn in quarantaine geplaatst. Alle sportactiviteiten zijn dus opgeschort.”

Thank you for all of your concern. I am already feeling much better after a days rest. I hope everybody takes this disease seriously. If you feel the slightest symptoms, stay at home. — Albin Ekdal (@EkdalAlbin) March 13, 2020

Gabbiadini was donderdag de tweede speler in de Serie A die positief testte op het virus. Ook hij zou in goede gezondheid verkeren. Woensdag werd besmetting met het virus vastgesteld bij Juve-verdediger Daniele Rugani, waarna zijn team voor twee weken in quarantaine moest. Dat geldt ook voor het Inter van Romelu Lukaku, dat vorig weekend de tegenstander van Juve was in de topper van de Serie A. Rugani zat de hele wedstrijd op de bank in die wedstrijd en kwam dus mogelijk in contact met spelers van beide teams.

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa, met intussen meer dan 17.000 besmettingen en 1.266 overlijdens. In Spanje zit het Real Madrid van Eden Hazard en Thibaut Courtois in quarantaine.