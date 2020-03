Ook bordelen en parenclubs sluiten de deuren: “Bij ons blijven klanten niet op een meter afstand”

Brussel / Antwerpen / Gent - Zowel in Brussel, Gent als in Antwerpen moeten ook bordelen en parenclubs tijdelijk sluiten. “Een moeilijke beslissing en een financiële opdoffer, maar we vinden het onze plicht”, zegt een uitbater van een club. Organisaties die zich het lot van prostituees aantrekken maken zich grote zorgen omdat veel meisjes, vaak uit het buitenland, plots zonder inkomen zullen vallen.

Om middernacht gaan de ramen en carrés in Schaarbeek en Sint-Joost dicht. Dat heeft sekswerkersvereniging Utsopi vernomen.

“Wij zijn helemaal niet tegen deze maatregel”, benadrukt Utsopi, dat zich het lot van de Brusselse sekswerkers aantrekt. Ze maken zich wel zorgen over het lot van de meisjes. “Ze hebben geen vangnet omdat hun werk niet erkend is als een echte job” ,klinkt het. Veel meisjes komen uit het buitenland en kunnen hier op geen enkele steun rekenen. Ze vallen nu zonder inkomen, en dat terwijl ze al langer de gevolgen van het coronavirus voelden. “Er kwamen nauwelijks nog klanten”, klinkt het.

Ook het Schipperskwartier in Antwerpen en Het Glazen Straatje in Gent kreunen onder het coronavirus en sluiten bordelen. “En veel sekswerkers hebben het financieel al zo moeilijk”, zegt vzw Violett.

Daarnaast lassen ook het swingerswereldje en de parenclubs een pauze in. Twee bekende clubs, Amai in Meer en Goesting in De Klinge, sluiten vanaf vandaag zelf voor onbepaalde tijd hun deuren. “Een moeilijke beslissing en een financiële opdoffer. Maar wij vinden het onze plicht”, zeggen de uitbaters op hun website. Wanneer de sluiting wordt opgeheven, is nog niet duidelijk.

En ook andere populaire parenclubs zoals de Eroxx in Balen moeten dicht. Een financiële ramp, volgens uitbater Bart Jacobs. Maar hij toont ook wel begrip voor die maatregel. “Want onze klanten houden geen meter afstand van elkaar.”