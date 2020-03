“Federale regering bereid om horeca te redden”

De regionale sectororganisaties voor de horeca zaten vrijdagnamiddag samen met premier Sophie Wilmès, minister van Werk Nathalie Muylle en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme om het over de gevolgen van de maatregelen voor de horeca te hebben. “Er is grote bereidheid van de regering om de horeca te redden”, aldus Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen na het overleg. “De volgende dagen wordt verdere en meer concrete ondersteuning uitgewerkt.”

“Eerst hadden we een overleg met de Vlaamse regering, waar ons verteld werd dat er een mogelijkheid is voor de zaakvoerders om een eenmalige premie van 4.000 euro te krijgen”, aldus De Caluwe. “Er is aangedrongen om die zeer snel uit te keren, want we zijn al halfweg maart en binnenkort vallen de maandelijkse facturen overal in de bus.”

“Daarna trokken we naar de federale regering. Daar zijn ze zich wel degelijk bewust van het feit dat het de collectieve zorg is om te waken over de gezondheid van de mensen, maar dat het ook de collectieve zorg is om de sector die het zwaarst getroffen is door de maatregelen te ondersteunen. Per departement zal er de volgende dagen gekeken worden welke steunmaatregelen er nog kunnen volgen én hoe alles administratief makkelijk gemaakt kan worden. Zo wordt nu al gekeken om het inroepen van werkloosheid door overmacht eenvoudig te maken. Ook het noodfonds hebben we daar op tafel gegooid. Directe ondersteuning voor onze mensen, want vanaf middernacht komen zaakvoerders in een andere wereld terecht. Een met dezelfde vaste kosten, maar zonder één euro inkomsten. We schatten het verlies door de coronamaatregelen op zeker 800 miljoen euro.”

Horeca Vlaanderen roept de leden ook op om alle maatregelen strikt te volgen. “Er is ons uitgelegd waarom deze zeer drastische maatregelen er gekomen zijn. Omdat het wel degelijk urgent is. Het is belangrijk dat we allemaal de regels volgen. Zonder uitzondering.”