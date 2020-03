“Er is niets mis met de schulp”: onze redactrice steekt de loftrompet af voor introverte mensen

Nochtans is er niets mis met liever in je eigen rustige bubbel zitten. Een pleidooi voor de meest onderschatte karaktereigenschap van allemaal: introversie.

Een ode aan de introversie schrijven. Het voelt een beetje als uit de kast komen, in deze wereld van influencers, reality-tv en Enzo Knol.

Of het schudden voor gebruik was, vroeg een leraar ooit. Dat ik beter eens op mijn bank zou springen en een mop zou vertellen, zei een andere. Want “je bent zo stil”, zeggen de meestal zo luiden. En scheelt ...