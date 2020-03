Kroonprinses Elisabeth blijft in Wales in coronatijden

Kroonprinses Elisabeth (18) blijft tot nader order in Wales, waar ze studeert op een internationale kostschool. Dat zeggen welingelichte bronnen aan onze redactie. Als koning Filip en koningin Mathilde toch beslissen hun oudste dochter naar België te halen, verkleint dat haar kansen om in mei haar diploma middelbaar onderwijs te behalen.

Elisabeth zit momenteel voor het tweede en laatste schooljaar op het Atlantic College in het plaatsje Llantwit Major, om haar Internationale Bacculauréat te behalen. In Wales gaan de scholen vooralsnog niet dicht. Maar de school van onze toekomstige koningin, waar 350 leerlingen uit 120 landen les volgen en op internaat zitten, heeft vrijdag zelf strenge maatregelen aangekondigd.

Alle eerstejaars worden naar huis gestuurd om de rest van het schooljaar van thuis uit digitaal onderwijs te krijgen. Zij moeten vertrekken “ter bescherming van de tweedejaars”, schrijft de directeur in een brief aan de ouders. De oudste leerlingen, onder wie Elisabeth, moeten in mei hun eindexamens afleggen. En de school wil hun kansen op een diploma gaaf houden. Wel mogen de laatstejaars de campus onder geen beding verlaten, dus normaal gezien ook niet in de paasvakantie, tenzij in “uitzonderlijk goedgekeurde omstandigheden”. Alle activiteiten op verplaatsing zijn geschrapt en de toegang voor buitenstaanders wordt beperkt.

Als ouders hun kinderen liever naar huis laten terugkeren, zegt de school die keuze te respecteren en digitaal onderwijs aan te bieden. Wat koning Filip en koningin Mathilde daarbij in overweging moeten nemen: dan mag Elisabeth dit schooljaar niet meer terugkeren naar Wales voor de lessen en wellicht ook niet voor haar examens. Het Atlantic College laat weten tot, in zoverre ze weten, geen enkele leerling of medewerker is besmet met corona.

De andere drie kinderen van Filip en Mathilde, die in België studeren, zijn nu wel thuis omdat de lessen bij ons zijn opgeschort. Gabriël (16) gaat naar een internationale privéschool in Watermaal-Bosvoorde, Emmanuel (14) zit in een school voor bijzonder onderwijs in Kessel-Lo bij Leuven en Eléonore (11) volgt les in het Sint-Jan-Berchmanscollege.

bekijk ook

Koning Filip bezoekt federaal onderzoekscentrum voor volksgezondheid en geeft goede voorbeeld: “Hoofd koel houden”