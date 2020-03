Jeroen Brouwers over zijn nieuwe roman: “Of ze het lezen interesseert me geen moer. Als ze het maar kopen”

“Jeroen Brouwers schrijft een boek.” Dat hij bezongen is, vindt hij niet erg. Het is de essentie van wie hij is en wat hij doet: hij wordt 80, en hij schrijft al 55 jaar. “Dat is mijn vak waarvoor ik leef en dat ik tot in de perfectie wil beheersen.” En die beheersing is er. De recensenten zijn een maand geleden net niet in zwijm gevallen toen ze Cliënt E. Busken op hun leestafel kregen, zijn nieuwste roman en misschien wel zijn laatste. Want het lijf knarst en kraakt.