Water staat bouw letterlijk aan de lippen: “Het is pompen en toch nog verzuipen”

De overvloedige regenval en de stormen van de voorbije weken laten sporen na in de bouwsector. “Hoewel het een van de zachtste winters was van de eeuw, kampt één aannemer op twee toch met meer weerverlet dan de voorbije jaren”, klinkt het bij Bouwunie.

“Ja, het was een zachte winter, er waren amper sneeuw- en vorstdagen, en toch lagen we dit jaar al bijna 15 werkdagen noodgedwongen stil”, zegt Hervé Demeyere van Bouwbedrijf Persyn, gespecialiseerd in beton- en infrastructuurwerken. “Bij betonwerken zetten wij vaak torenkranen in, maar die zijn maar veilig te besturen tot windsnelheden van maximaal 72 kilometer per uur. De stormen van de voorbije weken gooiden meer dan eens roet in het eten.” En dan zwijgt de technisch directeur nog van de overvloedige regenval: “Die zorgde ervoor dat de grond een spons was, waardoor werven niet bereikbaar waren met de vrachtwagen. En de sleuven die we moesten graven, stonden onder water. Het was pompen en tóch nog verzuipen.”

Behalve vertraging kost al dat weerverlet de aannemer ook handenvol geld. “Onze medewerkers kunnen dan wel terugvallen op tijdelijke werkloosheid en een extra vergoeding die het loonverlies wat compenseert, onze vaste kosten – toch al gauw zo’n 50.000 euro per dag – lopen wel gewoon door”, zegt Demeyere.

7 op 10 meer dan twee weken vertraging

Bouwbedrijf Persyn is niet de enige bij wie het water – letterlijk – aan de lippen staat. “Hoewel het aantal sneeuw- en vorstdagen sinds 2013-2014 sterk is gedaald, heeft één op de twee bouwbedrijven nu al meer weerverlet dan de vorige winters, zo blijkt uit onze bevraging”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, de Unizo-federatie van zelfstandigen en kmo’s actief in de bouwsector.

“Bij één op de vier gaat het om meer dan 15 dagen”, zegt Waeytens. “Niet door vorst of sneeuw, maar door regen en wind. Liefst 95 procent van de bevraagde aannemers ondervindt problemen op de werf en zit in de knoop met zijn planning, 65 procent krijgt te maken met extra, onvoorziene kosten en 70 procent heeft minstens twee weken vertraging, ruim 30 procent zelfs drie weken of meer.”