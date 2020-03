Geen voetbal door coronavirus? Dan neemt Griezmann maar deel aan Frans kampioenschap Football Manager

Antoine Griezmann ligt net als de rest van alle topsporters momenteel stil door de maatregelen rond het coronavirus. De Franse voetballer zocht dan maar een andere weg om bezig te zijn met het spelletje. In de Formule 1 zullen enkele echte rijders zich wagen aan een virtueel tornooi tegen esporters.

De aanvaller van FC Barcelona neemt dezer dagen deel aan het Frans kampioenschap Football Manager, een videogame waarbij je een virtueel voetbalteam tot in de puntjes kan managen. Griezmann zit op dit moment nog in de kwalificaties voor de vierde ronde, maar wie weet kan hij met zijn uitgebreide kennis van op het veld wel ver geraken. Zijn tegenstanders zijn niet min: er zitten enkele professionele e-sporters in het bracket.

Griezmann is een grote fan van de videogame, gemaakt door Sega, en haalde eerder al eens het nieuws met wie hij in zijn team plaatste. Daar stond niemand minder dan Alexis Saelemaekers in, die op dat moment nog maar net doorbrak bij Anderlecht. De kunst van het spelletje is immers jonge talenten opsporen, ze aankopen en op die manier winst maken voor je club. Intussen heeft Saelemaekers die kunst realiteit laten worden voor Anderlecht door te verhuizen naar AC Milan.

La dernière session de qualif du #TrophéeDeFrance se déroule demain.



Pour ce 4e round, on va retrouver des invités de marque comme @Zack_Nani et @YoMax38 au milieu de membres connus de la commu.



Mais avec eux se cache un champion du monde ??@AntoGriezmann sera de la partie ! pic.twitter.com/87hV2V501O — Football Manager FRA (@FMFrance) March 13, 2020

Ook de Formule 1 kende zijn afgelastingen de voorbije dagen, met onder meer de GP in Australië die in het water valt. Veloce Esports, een esports team, heeft daarom een gaatje in de markt gevonden. Het zal de volgende dagen een tornooi organiseren tussen enkele topgamers in het officiële Formule 1-game. Maar daar blijft het niet bij. Ook enkele echte rijders die zondag aan de start zouden gestaan hebben, doen mee. Over wie het gaat is nog niet bekend, maar de kans is groot dat Max Verstappen één van hen is. De Nederlander is een fervente gamer en laat zich graag voor de kar spannen bij dit soort evenementen om Formule 1 te promoten. De races worden live uitgezonden op YouTube.

Introducing “Not the AUS GP”, an online event with REAL F1 Pros vs Top Gamers. ???



We are broadcasting live on both YouTube and Twitch ?? Follow and subscribe with notification bells on so you don’t miss it! ??



Youtube: https://t.co/JVoPTh3grs

Twitch: https://t.co/iNOS4zBoUX pic.twitter.com/OYQcK14tRF — Veloce Esports (@VeloceEsports) March 13, 2020

Veloce Esports is mee opgericht door Jean-Eric Vergne, de kampioen van de vorige twee Formule E-seizoenen en F1-rijder van 2012 tot 2014.