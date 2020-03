Het verleden laat prins Andrew niet los, foute vrienden blijven hem achtervolgen

Het verleden laat prins Andrew niet los. Nog steeds zwaar verstrikt in de zaak-Epstein, is er nu in Londen een hoorzitting gestart waarbij nog meer schimmige vrienden van de royal onder de loep worden genomen. Meer bepaald in een onderzoek naar een witwasoperatie van crimineel geld. Prominenten van het Kazachse regime zouden zo voor een kleine 90 miljoen euro aan huizen hebben gekocht in Londen. En ook prins Andrew lijkt zich te hebben ingelaten met een louche vastgoeddeal.