Nooit zoveel sporen van coke en xtc in Antwerps rioolwater

Antwerpen - Het gebruik van cocaïne, xtc en andere synthetische roesmiddelen is in 2019 alarmerend toegenomen. Dat is de conclusie van een nieuw drugsrapport van het Europees Monitor Centrum voor Drugs en Drugsverslaving. De Europese studie wordt elk jaar uitgevoerd op basis van waterstalen in zeventig Europese steden.

Was er na 2016 een lichte stagnatie, dan stelt het rapport dat het gebruik van roesmiddelen in grote steden opnieuw gevoelig is toegenomen. Meer nog: we zitten in steden als Amsterdam en Antwerpen, afgaand op het rioolwater, op recordhoogte.

Nooit gebruikten jongeren in West-Europese steden meer harddrugs, vermoeden de onderzoekers. Wat betreft het gebruik van cocaïne, xtc en mdma blijft “feeststad” Antwerpen een van de absolute koplopers. De nabijheid van de Antwerpse haven, waar veel harddrugs passeren en de nabijheid van tal van verdoken synthetische drugslabs zorgen voor ongezien hoge cijfers, concludeert men.

In Oost- en Zuid-Europa treft men verhoudingsgewijs dan weer meer amfetamines aan.