Ronaldinho nog steeds in de cel in Paraguay

Het Paraguayaanse gerecht heeft vrijdag het beroep verworpen dat was ingediend door de advocaten van Ronaldinho tegen de eerdere beslissing om de voormalige Braziliaanse stervoetballer in de gevangenis te houden.

Dinsdag wees het plaatselijke gerecht het verzoek tot voorwaardelijke vrijlating of huisarrest van Ronaldinho af. De Braziliaan bleef zo in voorlopige hechtenis voor het gebruik van een vals paspoort, maar ging daartegen in beroep. Het gerecht is echter van mening dat het risico op vluchtgevaar te groot is, waardoor “de voorlopige hechtenis van Ronaldinho en zijn broer gerechtvaardigd is”.

Ronaldinho werd vorige week aangehouden in de hoofdstad Asuncion. Hij was naar Paraguay afgereisd om een boek te promoten. Toen de politie vorige week donderdag de hotelkamer doorzocht waar hij en zijn broer Roberto verbleven, vonden ze de vervalste paspoorten. Een onderzoeksrechter besloot de Gouden Bal van 2005 daarop aan te houden.

Eind 2018 moest Ronaldinho zijn paspoort inleveren. Dat werd hem destijds afgenomen door het Braziliaanse gerecht. De oud-spits van onder meer FC Barcelona en AC Milan had immers nog een boete van 2,25 miljoen euro openstaan na een veroordeling voor een zware bouwovertreding in beschermd natuurgebied.