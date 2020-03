Corona-concert en feesten in de living: zowat elke activiteit is geannuleerd, maar dat betekent niet dat er niets te doen is

Nu bars en restaurants noodgedwongen sluiten en zowat elke activiteit geannuleerd wordt, hebben mensen plots een zee van vrije tijd. Of ze dat nu willen of niet. En dan blijkt dat de Vlaming niet alleen bijzonder creatief is in het zoeken naar alternatieven, maar vaak ook solidair. “Er heerst een gevoel van: we komen hier samen doorheen”, zegt socioloog Ignace Glorieux.

Corona-concert

Operazangeres Astrid Stockman, bekend van De slimste mens ter wereld, start met haar ensemble Stokman & Vos livesessies via Instagram. Zo hoopt ze heel wat senioren te bereiken, die het muzikale trio normaal bezoekt in woon-zorgcentra. “Ons ensemble is sowieso ontstaan uit de bezorgdheid voor senioren, daarom gingen we al heel vaak op locatie in rusthuizen”, zegt Stockman. “Dat we ze nu gaan proberen bereiken via Instagram, is een impulsieve beslissing. We hopen dat mensen die daar werken de ouderen even naar hun smartphone laten kijken, al was het maar tien minuten of een kwartiertje. Als het aanslaat, volgen nog meer coronaconcerten.”

Rekeningnummer als bindtekst

De Mechelse rockband The Hindu Needle Trick pakt het even inventief aan: wie zin heeft in een avondje vertier zonder besmettingsgevaar, krijgt een optreden via parlofoon of bewakingscamera. En voor de echte smetvrezers kan het ook via Skype, meldt de band nog. “Qua virtuele hoed zal ons rekeningnummer regelmatig in beeld komen of gebruikt worden als bindtekst. Steun je lokale muzikanten!”

Raven in de living

Voor de Kompass in Gent, met een capaciteit van 1.500 personen een van de grootste clubs van ons land, is er van stoppen met feesten geen sprake. “We hebben daar geen club voor nodig”, klinkt het op sociale media. “We brengen de muziek gewoon naar jullie woonkamer.” En dus zou er toch gedraaid worden, in een op enkele dj’s na lege Kompass. Op het Facebook-evenement geven duizenden mensen aan ‘geïnteresseerd’ te zijn. De Gentse Penelope is alvast van de partij. “We hadden het al in het vizier dat de plannen de komende tijd in het water zouden kunnen vallen”, zegt ze. “Maar de verjaardag van een vriend willen we niet laten passeren. We gaan nu met een vijftal vrienden de livestream van Kompass volgen in de woonkamer van de jarige. En dansen, op een afstandje van elkaar.”

Foto: Kompass

Bemiddelen via Skype

De overheid adviseert om zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Enter het telewerken en communicatie via e-mail, telefoon en … Skype. Bemiddelaar en forensisch gedragswetenschapper Sophia De Seranno helpt bij familiale conflicten door de communicatie te herstellen, en dat kan volgens haar ook via Skype. “Ik zag een mopje passeren over een koppel dat nu samen thuis moet werken vanwege corona en besefte dat zoiets ook in de realiteit niet voor iedereen evident is. Zeker als er al conflicten zijn”, zegt De Seranno. “Normaal gezien ga ik in gesprek in de praktijk, maar nu wil ik mijn diensten ook via Skype aanbieden. Dat kan niet alleen bij problemen rond echtscheidingen maar ook bij gewone conflicten waar koppels samen geen oplossing voor vinden.”

Online scouts

Omdat Scouts en Gidsen Vlaanderen eveneens alle activiteiten afgelasten, verdwijnt voor veel kinderen hun wekelijkse scoutsdag. Scouting Hoboken blijft niet bij de pakken zitten en gaat die zondag toch nog proberen opvullen met een activiteit, weliswaar online. “We vinden het jammer dat iedereen op zondag thuis met zijn vingers zou zitten draaien”, richt de leiding zich tot alle ouders. “Daarom organiseren we elke zondag een online activiteit. Op onze Facebookpagina zal een uitdaging verschijnen op het tijdstip dat de vergadering normaal zou beginnen.” Het is de bedoeling dat de leden de uitdaging thuis proberen voltooien. Om 17 uur wordt de wedstrijd gesloten en kiezen we een winnaar.”

Beter dan een verre vriend

Onder het motto “de beste hulp vind je meestal dichtbij” maakte grafisch ontwerper Jonas Salen een ‘Beste buur’-kaartje. “Het is leuk te kunnen rekenen op je buren”, schrijft hij op zijn website. “Voor wat suiker of een ei, maar ook als je buur niet meer buiten mag of kan.” Op het kaartje, dat je gratis kan downloaden op justgoe.be/bestebuur, kunnen mensen die hun buren willen helpen een telefoonnummer achterlaten en aanduiden of ze het liefst via sms, Whatsapp of een belletje gecontacteerd worden. “Misschien kunnen ze de komende weken je hulp gebruiken, of omgekeerd.”

“We komen hier samen door”

Socioloog Ignace Glorieux (VUB) is niet verrast door de initiatieven die nu als paddenstoelen uit de grond schieten. “Je moet niet onderschatten hoe solidair de Vlaming is, zelfs in normalere tijden. Er zijn veel mensen die zich belangeloos inzetten voor bejaarden of hulpbehoevenden. Maar vaak ligt de focus op het negatieve.” In tijden van crisis vallen die zaken dus wel meer op. “Dan hebben mensen de nood om het te delen”, zegt Glorieux. “En dat is net het moeilijkste nu: er wordt afgeraden om bij elkaar te gaan zitten en andere mensen te ontmoeten. Bij andere crisissen, zoals een aanslag, kan iedereen op straat komen, een mars houden, ergens bloemen leggen, ... Nu kan dat niet.”

Dus worden er andere manieren gezocht om elkaar een hart onder de riem te steken. Sociale media spelen daar een belangrijke rol in. “Er zijn weinig mensen die persoonlijk bang zijn, er heerst eerder een gevoel van: we moeten het voor de anderen doen. Dat uit zich op sociale media: er ontstaan initiatieven die anders niet zouden bestaan. De boodschap is duidelijk: we laten ons niet doen en we komen hier samen door. Het gevoel niet alleen te zijn, is het voornaamste.”